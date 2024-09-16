DOLAR
33,99 0%
EURO
37,83 0%
ALTIN
2.821,93 0%
BITCOIN
1.970.733,78 0%

Yeni Malatyaspor, Manisa FK Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Yeni Malatyaspor, Manisa FK ile oynayacağı maç için idmanlarına başladı. Takım antrenmanlara devam edecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 19:56
Yeni Malatyaspor, Manisa FK Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Yeni Malatyaspor, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, 20 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçı için hazırlıklara girişti. Sarı-siyahlı ekip, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

İdman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenman sırasında topla çeşitli teknik çalışmalara imza attı.

Yeni Malatyaspor, yapacağı bir sonraki antrenmanla hazırlıklarına devam etmeyi planlıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde başladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde başladı.

İLGİLİ HABERLER

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Basketbol Ligi'nde İlk Hafta Sonuçlandı
2
Vincenzo Montella Berlin'de UEFA Konferansı'nda
3
Antalyaspor ve Adana Demirspor Maçında Golsüz Eşitlik
4
Rizespor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
5
Galatasaray, Gaziantep FK Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
6
Yeni Malatyaspor, Manisa FK Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı
7
Selçuk Erdoğan'dan Örnek Sporculuk: Adalet İçin 10'a 10 Yüzleşme

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor