Yeni Malatyaspor, Manisa FK Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Yeni Malatyaspor, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, 20 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçı için hazırlıklara girişti. Sarı-siyahlı ekip, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.
Antrenman Detayları
İdman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, antrenman sırasında topla çeşitli teknik çalışmalara imza attı.
Yeni Malatyaspor, yapacağı bir sonraki antrenmanla hazırlıklarına devam etmeyi planlıyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde başladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde başladı.