Yeni Malatyaspor, Manisa FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Yeni Malatyaspor Deplasmanda Manisa FK'ya Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in güçlü takımlarından Yeni Malatyaspor, 20 Eylül Cuma günü deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maç öncesindeki hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İdman Nurettin Soykan Tesisleri'nde Gerçekleştirildi

Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayarak, futbolcuların top ile yaptığı çalışmalarla devam etti.

Yarınki Antrenmanla Hazırlıklar Sürürecek

Yeni Malatyaspor, yarınki antrenman ile bu zorlu mücadele için hazırlıklarını sürdürecek. Takım, taraftarlarına galibiyet hediye etmek için tüm gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor.