Yeni Malatyaspor Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden Önemli Duyuru

Yeni Malatyaspor Kulübü, olağan mali toplantı ve tüzük değişikliği ile ilgili olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirme kararı aldığını açıkladı.

Toplantı Tarihleri ve Yerleri

Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, 6 Ekim Pazar günü saat 10.00'da yıllık olağan mali toplantı ve tüzük değişikliğinin yapılacağı; 11.30'da ise olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının Nurettin Soykan Altyapı Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kayıtlı Üyelerin Dikkatine

Toplantıların çoğunluk sağlanamaması durumunda ise, toplantılar 13 Ekim Pazar günü Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda tekrar aynı saatlerde yapılacak.

Üyelerin katılımı beklenirken, kulüp yönetiminin bu süreçte şeffaflık ilkesini benimsediği vurgulandı.