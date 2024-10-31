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Yeni Malatyaspor Sakaryaspor Maçına Hazırlandı

Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:10
Yeni Malatyaspor Sakaryaspor Maçına Hazırlandı

Yeni Malatyaspor'un Sakaryaspor Maçı Hazırlıkları

Trendyol 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Sarı-siyahlı ekip, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde düzenlediği antrenmanda futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenman ile birlikte, 3 Kasım Pazar günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenman yaptı.

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