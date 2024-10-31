Yeni Malatyaspor Sakaryaspor Maçına Hazırlandı

Yeni Malatyaspor'un Sakaryaspor Maçı Hazırlıkları
Trendyol 1. Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.
Antrenman Detayları
Sarı-siyahlı ekip, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetiminde düzenlediği antrenmanda futbolcular, pas çalışması gerçekleştirdi.
Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenman ile birlikte, 3 Kasım Pazar günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenman yaptı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Adem Büyük yönetimindeki antrenman yaptı.