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Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor ile yapacağı karşılaşma için hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 19:39
Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor Maçının Hazırlıklarına Start Verdi

Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-siyahlı ekip, antrenmanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam ediyor.

Pas Çalışmalarıyla İlerliyorlar

Takım, altyapı teknik sorumlusunun yönettiği antrenman seansında yoğun bir şekilde pas çalışmaları gerçekleştirdi. Gelecek maç için hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla Ümraniyespor karşılaşması için son dokunuşları yapacak.

Önemli Maç 26 Ekim'de

26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Ümraniyespor karşılaşması, Yeni Malatyaspor için büyük bir önem taşıyor. Takım, bu müsabakadan galip gelmek için var gücüyle çalışıyor.

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