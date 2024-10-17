Yeni Malatyaspor'un Deprem Nedeniyle Ligden Çekilme Talebi

Yeni Malatyaspor, Deprem Nedeniyle Ligden Çekilme Talebinde Bulundu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) ligden çekilme talebini iletti.

Başkan Altunok: Tesislerimiz ve Stadyumumuz Zarar Gördü

Kulüp Başkanı Şahin Altunok, yazılı bir açıklamada bulunarak, "Geçtiğimiz günlerde kulübün olağanüstü kongresinde başkanlık görevini devraldım. Ancak, son yaşanan depremler tesislerimizi ve stadyumumuzu büyük ölçüde etkiledi. Dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, bize yeni hasarlar yaşattı," dedi.

Futbolcuların Psikolojik Durumu Tehdit Altında

Altunok, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Kısıtlı imkanlarla mücadele veren futbolcularımız, bu zorlu süreçte psikolojik anlamda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu nedenle kamuoyunun huzurunda, haklarımızı saklı tutarak ligden çekilmek istediğimizi ifade ediyorum. Aksi halde futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu bulunmuyor."

Futbolcuların Tesislerde Kalma İsteği Yok

Yeni Malatyaspor’un futbolcuları, bulunan zorlu şartlardan dolayı tesislerde kalmak istemediklerini de aktaran Altunok, "Bu koşullarda maçlara hazırlanmaları ve mücadele etmeleri bekleniyor. Bu durum, hem takımı hem de şehrimizi olumsuz etkiliyor. TFF ve kamuoyunun bu duruma dikkat etmesi gerekiyor," diye ekledi.