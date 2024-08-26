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Yeni Malatyaspor ve Ankara Keçiörengücü Maçının Ardından İki Teknik Adamın Değerlendirmeleri

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ve Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Ersan Parlatan maç sonrası düşüncelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 01:09
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 01:09
Yeni Malatyaspor ve Ankara Keçiörengücü Maçının Ardından İki Teknik Adamın Değerlendirmeleri

Maç Sonrası Değerlendirmeler

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Maç sonrası her iki takımın teknik sorumlusunun açıklamaları dikkat çekti.

Murat Uçkun’un Açıklamaları

Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Murat Uçkun, 5 günlük hazırlık dönemi sonrası genç oyuncularını kutlayarak şunları belirtti:

"568 gün sonra lig maçına çıktık. İlk yarı istediğimiz gibi gitti, ancak ikinci yarıda yediğimiz duran top golüyle 1-0 mağlup olduk. Genç arkadaşlarımızın mücadelesi gerçekten takdire şayan. Gelecek maçlarda daha iyi hazırlanarak takımımızı hedeflenen seviyeye getirmeye çalışacağız."

Ersan Parlatan'ın Görüşleri

Ankara Keçiörengücü teknik direktörü Ersan Parlatan, tek golle kazanmanın kendileri açısından önemli olduğunu belirtti:

"Böyle maçlarda erken gol atamazsan, rakibin direncini artırırsın. İlk yarıda pozisyonları değerlendiremedik ama 1-0 öne geçtik. Sonuçta bu galibiyet bizim için önemli çünkü ilk 3 puanımızı aldık. Diğer maçlara odaklanmalıyız."

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