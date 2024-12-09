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Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a Puan Silme Cezası Verildi

TFF, Yeni Malatyaspor'a 18, Giresunspor'a ise 6 puan silme cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 18:41
Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'a Puan Silme Cezası Verildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Cezalar Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA tarafından verilen cezaları duyurdu. Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor için toplamda 18 puan silinmesine karar verildi. Giresunspor ise 6 puan kaybedecek.

Detaylar ve Açıklamalar

TFF'den yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor'a 3 ayrı dosyadan 6'şar puan silme cezası verildiği belirtildi. Ayrıca, Nesine 2. Lig temsilcisi Giresunspor'a da 1 dosya kapsamında 6 puan silme cezası uygulandığı ifade edildi.

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