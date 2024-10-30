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Yeni Teknik Direktör Volkan Demirel ile Sipay Bodrum FK'nın İleriye Dönük Hedefleri

Sipay Bodrum FK, Volkan Demirel ile yeni bir döneme başlıyor. Hedef, takımı daha üst seviyelere taşımak.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 18:15
Yeni Teknik Direktör Volkan Demirel ile Sipay Bodrum FK'nın İleriye Dönük Hedefleri

Sipay Bodrum FK'de Yeni Dönem

Sipay Bodrum FK, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i atayarak yeni bir döneme başladı. İsmet Taşdemir’in ardından gelen Demirel için Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda bir imza töreni düzenlendi.

Başkan Fikret Öztürk'ten Açıklama

Sipay Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, törende önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, "Kan değişikliğinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Volkan kardeşim de benim evladım gibi. Sürekli görüştüğümüz bir dostumuz. Bodrum için hayırlı olur diye düşünüyoruz," ifadelerini kullandı.

İsmet Taşdemir'e Teşekkür

Öztürk, ayrılan teknik direktör İsmet Taşdemir'e de teşekkür etti. Taşdemir'in kulübe kazandırdıklarını vurgulayan Öztürk, "Üç yılda bize 2 kupa kazandırdı. 2. Lig'den 1. Lig'e, oradan Süper Lig'e yükseldi," dedi.

Volkan Demirel'in Vizyonu

Yeni teknik direktör Volkan Demirel, Bodrum'un kendisi için önemli bir yer olduğunu belirterek, "Takımın buralara gelmesinde en büyük katkı İsmet Taşdemir'indir. Bu inşa ettiği değeri onunla beraber her zaman konuşarak, tartışarak geliştireceğiz," şeklinde konuştu.

Hedefler ve Projeler

Demirel, ekibiyle birlikte üç yıllık bir proje için geldiklerini ifade ederek, "Bu proje içerisinde hedeflerimiz var. Bodrum FK'yi düşündüğümüz yerlere götürmek için elimizden geleni yapacağız. Buraya aidiyet duygusuyla geldim," dedi.

Törenin Ardından

Konuşmaların ardından, yönetim kurulu ile Volkan Demirel ve ekibi stadyumda fotoğraf çektirdi.

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