Yenimahalle Belediyesi GESK Golbol Kadınlar 1. Lig'de Şampiyon

Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü 1. Lig'de Zafer Kazandı

Nevşehir'de gerçekleştirilen Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakaları sona erdi ve şampiyonluk kupası Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'ne (GESK) gitti.

Müsabakalar Hakkında

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 2024 yılı faaliyet programında yer alan bu turnuvada, karşılaşmalar Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvada toplamda 10 takım mücadele etti.

Şampiyonluk Maçı

Ligin sonuncu karşılaşmasında Yenimahalle Belediyesi GESK, Akçakoyunlu İdman Yurdu’nu 6-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla GESK, 1. Lig'deki en güçlü ekip olduğunu kanıtladı.

Dereceler ve Ödüller

Yenimahalle Belediyesi GESK, zafere ulaşarak şampiyon olurken, Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü ikinci, Akçakoyunlu İdman Yurdu ise üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren kulüplere kupa ve madalyaları, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım ile federasyon yönetimi kurulu üyesi Mustafa Kandemir tarafından teslim edildi.

Nevşehir'de düzenlenen Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakalarında Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) şampiyon oldu. Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların son karşılaşmasında Yenimahalle Belediyesi GESK, Akçakoyunlu İdman Yurdu ile karşılaştı.

Nevşehir'de düzenlenen Golbol Kadınlar 1. Lig 2. devre müsabakalarında Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) şampiyon oldu. Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakaların son karşılaşmasında Yenimahalle Belediyesi GESK, Akçakoyunlu İdman Yurdu ile karşılaştı.