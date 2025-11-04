Yenipazar Sağlıklı Yaşam Merkezi Üniversite Öğrencilerinin İlgi Odağı Oldu

Belediye destekli merkezde pilates ve step aerobik kursları öğrencileri bir araya getiriyor

Yenipazar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Yaşam Merkezi, ilçede yaşayan kadınların yanı sıra üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı oldu.

Açıldığı günden bu yana Yenipazarlı kadınlar tarafından yoğun ilgi gören merkez, üniversite öğrencilerine yönelik kurslar da açarak onların sosyalleşmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlığı edinmesini sağlıyor. Merkezde düzenlenen pilates ve step aerobik kurslarına katılan öğrencilere, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan tarafından spor çantası hediye edildi. Öğrenciler bu destek için Başkan Ercan'a teşekkür etti.

ADÜ Yenipazar MYO ikinci sınıf öğrencisi Bahar Doğan şöyle dedi: "Yenipazar’da böylesine güzel merkezlerde kurslar alabilmek, spor yapabilmek çok güzel. Sağlıklı bir yaşam için spor önemli. Böyle bir merkezi açan, bizlere her zaman destek veren Belediye Başkanı Malik Ercan’a teşekkür ediyorum"

ADÜ Yenipazar MYO ikinci sınıf öğrencisi Feyza Ulus ise, "Burada sosyalleşebilmemiz açısından güzel bir merkez. Yeni arkadaşlarımızla tanıştık. Spor yapıyoruz haftanın iki günü. Bizlere önem veren bir belediye başkanına sahibiz. Malik Ercan’a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ADÜ Yenipazar MYO birinci sınıf öğrencisi Gümüş Kartal da, "Yenipazar’a geleli henüz 2 ay yeni oldu. İki ay boyunca Yenipazar Belediyesi’nin çalışmalarını, çabalarını görüyorum. Belediye tarafından bir merkezin açılması bizlere yönelik kurslar açılması da çok güzel. Bizim dışımızda kadınlar da buraya geliyor. Sosyalleşiyoruz, spor yapıyoruz gerçekten çok güzel. Belediye Başkanı Malik Ercan’a çok teşekkür ediyorum" dedi.

YENİPAZAR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİ, İLÇEDE YAŞAYAN KADINLARIN YANI SIRA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DE İLGİ ODAĞI OLDU.