Yiğit Şişman, Wushu Dünya Şampiyonası'na Altın Madalya Hedefiyle Hazırlanıyor

Wushu Tutkusu ve Hedefleri

Milli wushucu Yiğit Şişman, Brunei'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdürüyor. İlk kez katılacağı bu önemli organizasyondan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Başarılar ve Hazırlık Süreci

Yiğit, daha önce Türkiye Şampiyonası, Balkan Şampiyonası ve Avrupa İkinciliği gibi birçok başarı elde etti. Kastamonu'da, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde yoğun bir kamp dönemi geçirerek, şampiyonaya hazırlıklarını aksatmadan sürdürüyor.

"Dünya Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Uzun bir süredir burada çalışıyoruz. Günde çift idman yapıyoruz ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz. İlk kez bu sahnede yer alacağım için heyecanlıyım. Amacım, altın madalya kazanarak tüm ülkemizi gururlandırmak," diyor Yiğit.

Gelecek Hedefleri

Lise 3. sınıfa giden Yiğit, eğitim ve spor kariyerini bir arada sürdürmeyi planlıyor. Ayrıca wushu sporunun geleceği hakkında umutlu ve, "Wushu'nun olimpiyatlara gireceğine inanıyorum. Hedefim, olimpiyatlarda yarışarak şampiyon olmak," şeklinde konuşuyor.

Yiğit'in kararlılığı ve sevgiyle bağlı olduğu wushu, onun hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü bir birey olmasına katkı sağlıyor.

Milli wushucu Yiğit Şişman, ilk kez katılacağı Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Kariyerinde Türkiye şampiyonlukları ile Balkan şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunan Yiğit, Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanıyor.

Milli wushucu Yiğit Şişman, ilk kez katılacağı Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Kariyerinde Türkiye şampiyonlukları ile Balkan şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunan Yiğit, Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanıyor.

Milli wushucu Yiğit Şişman, ilk kez katılacağı Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Kariyerinde Türkiye şampiyonlukları ile Balkan şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunan Yiğit, Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanıyor.