Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 23'üncü Oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelkende Rekabet

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde, milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, organizasyonu 23'üncü sırada tamamladı. Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda, Yiğit'in mücadele ettiği ILCA 7 kategorisinde önemli anlar yaşandı.

Yarışların Sonucu ve İptaller

Bugün yapılması planlanan 9'uncu ve 10'uncu yarışlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bu nedenle Yiğit Yalçın Çıtak, final bileti alamayarak oyunu genel klasmanda 43 sporcu arasında 23'üncü sırada tamamlamak zorunda kaldı.

Yarış süresince gösterdiği performans ve çabalara rağmen, en yüksek hedeflerine ulaşma şansını kaybeden Yiğit Yalçın Çıtak, gelecek yarışlarda daha iyi sonuçlar almayı hedefliyor.