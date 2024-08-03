Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024'te İlerliyor

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024 Olimpiyatları yelken branşında 16. sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 19:12
Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024'te İlerliyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşında ILCA 7 kategorisinde üçüncü gün mücadele etti. Şu ana kadar yaptığı yarışlarla 43 sporcu arasında genel klasmanda 16. sırada yer aldı.

Marsilya Marina'da Devam Eden Yarışlar

Marsilya Marina'da gerçekleşen organizasyonda, Yiğit Yalçın Çıtak ILCA 7'de beşinci yarışını 22. sırada, altıncı yarışını ise 9. sırada tamamladı. Sporcu, genel klasmanda 16. sıradaki yerini korurken, önümüzdeki günlerde iki yeni yarışla mücadelesine devam edecek.

Madalya Yarışı Hedefi

Yarışlarda ILCA 7 kategorisinde 10 yarışın ardından ilk 10'da yer alan sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak. Yiğit Yalçın Çıtak, bu hedef doğrultusunda mücadele etmeye devam edecektir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!