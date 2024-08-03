Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024'te İlerliyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Heyecanı

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşında ILCA 7 kategorisinde üçüncü gün mücadele etti. Şu ana kadar yaptığı yarışlarla 43 sporcu arasında genel klasmanda 16. sırada yer aldı.

Marsilya Marina'da Devam Eden Yarışlar

Marsilya Marina'da gerçekleşen organizasyonda, Yiğit Yalçın Çıtak ILCA 7'de beşinci yarışını 22. sırada, altıncı yarışını ise 9. sırada tamamladı. Sporcu, genel klasmanda 16. sıradaki yerini korurken, önümüzdeki günlerde iki yeni yarışla mücadelesine devam edecek.

Madalya Yarışı Hedefi

Yarışlarda ILCA 7 kategorisinde 10 yarışın ardından ilk 10'da yer alan sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak. Yiğit Yalçın Çıtak, bu hedef doğrultusunda mücadele etmeye devam edecektir.