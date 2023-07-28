Yıldız Futbolcu David Silva Kariyerini Sonlandırdı

Yıldız futbolcu David Silva, 37 yaşında kariyerini sonlandırdı. Uzun yıllar Valencia ve Manchester City'de oynayan Silva, son 2 sezondur Real Sociedad forması giyiyordu. İspanya Milli Takımı'nda da başarılı bir kariyere sahip olan Silva, bir Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı.