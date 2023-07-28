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Yıldız Futbolcu David Silva Kariyerini Sonlandırdı

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Yıldız Futbolcu David Silva Kariyerini Sonlandırdı
Yıldız futbolcu David Silva, 37 yaşında kariyerini sonlandırdı. Uzun yıllar Valencia ve Manchester City'de oynayan Silva, son 2 sezondur Real Sociedad forması giyiyordu. İspanya Milli Takımı'nda da başarılı bir kariyere sahip olan Silva, bir Dünya Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı.

Valencia, Manchester City gibi dünya devlerinin formasını giyen yıldız futbolcu David Silva, 37 yaşında krampolarını astı.

37 yaşında kariyerini sonlandıran Silva, uzun yıllar Valencia ve Manchester City'de top koşturdu. Silva, son 2 sezondur Real Sociedad forması giyiyordu.

Kariyeri Başarılarla Dolu

David Silva aynı zamanda 125 kez İspanya Milli Takımı formasını terletmiş ve 35 gol kaydetmişti. İspanyol yıldız 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası, 4 İngiltere Premier Lig, 2 İspanya Kupası ve 2 İngiltere Kupası zaferi yaşadı.

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