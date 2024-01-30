Yıldız isim Fenerbahçe'yi bırakıp Sivasspor'a gidiyor

Ara transfer dönemi hızla devam ediyor! O isim Sivasspor'a gitti! Tüm detaylar haberimizde.

Yıldız isim Fenerbahçe'yi bırakıp Sivasspor'a gidiyor
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Fenerbahçe'nin gözde oyuncularından biri Sivasspor'a transfer oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'DEN SİVASSPOR'A TRANSFER

Sarı lacivertli takıma sezonun başında gelen 20 yaşındaki Bartuğ Elmaz ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştı. Galatasaray'dan Marsilya'ya transfer olan genç oyuncunun Fransa macerası 1 sene sürmüştü. Orta saha imzalar atıldıktan sonra transferi şu sözlerle duyurdu; 'Fenerbahçe transferi için mutlu ve gururluyum. Aynı zamanda da heyecanlıyım. Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini öğrendikten sonra bir an bile düşünmedim. 

bartuğ elmaz o takıma transfer oldu

Fenerbahçe sizi istiyorsa ikinci kere düşünmezsiniz. Elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım, söz veriyorum. İnşallah sakatlık olmadan bir sezon yaşanır ve sonunda şampiyonluk gelir.' Ama transfer sonrasında genç oyuncu istenen performansı gösteremedi ve 8 maçta yalnızca 127 dakika sahada kalabildi. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen genç orta sahanın daha fazla sahada kalabilmesi için kiralık ayrılığa onay verildi. Ara transfer döneminde transfer çalışmaları için Sivasspor devreye girdi ve yıldız oyuncu kiralandı. 20 yaşındaki orta saha bugün itibariyle Sivasspor ile sözleşmeyi imzalayacak. 

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