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Yıldızlar Kılıç Eskrim Federasyon Kupası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Ankara'da düzenlenen Yıldızlar Kılıç Eskrim Federasyon Kupası'nda madalyalar sahiplerini buldu, kadınlarda ve erkeklerde şampiyonlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 15:14
Yıldızlar Kılıç Eskrim Federasyon Kupası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu

Yıldızlar Kılıç Eskrim Federasyon Kupası Sonuçlandı

Ankara'da, Yıldızlar Kılıç Eskrim Federasyon Kupası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleşen organizasyona, Türkiye'nin 15 ilinden 181 sporcu katıldı.

Madalyalar Kazananlarını Buldu

Turnuvada kadınlarda Irmak Şenoğlu, erkeklerde ise Yiğit Ayaz altın madalya kazanarak zirveye çıktı. Bu başarılarla birlikte, her iki kategoride de sporcuların yetenekleri gözler önüne serildi.

Takım Kategorisinde Şampiyonlar

Kadınlar takım kategorisinde, Balestra Vişnelik A takımı, Deniz Duvan, Lara Kaya, Gül İpek Oruncak ve Duru Ayşe Özgönül’den oluşarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Erkeklerde ise, Barış Övünç Spor Kulübü A takımı, Ali Barış Akpınar, Yiğit Ayaz, Umut Gar ve Tuna Kerem Özgür ile birlikte başarıya ulaştı.

Bu turnuva, genç yeteneklerin gelişimine büyük katkı sağlarken, eskrim sporunun Türkiye genelinde yaygınlaşmasına da önemli bir adım oldu.

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