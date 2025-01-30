DOLAR
35,78 0,08%
EURO
37,31 -0,02%
ALTIN
3.192,41 -0,64%
BITCOIN
3.775.385,36 -0,99%

Yılın Enleri Ödülleri: Paralimpik Sporcular Gelecek Nesillere İlham Veriyor

Ödüllerle taçlanan Türk paralimpik sporcular, engelliler için ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:35
Yılın Enleri Ödülleri: Paralimpik Sporcular Gelecek Nesillere İlham Veriyor

Yılın Enleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

2024 Paris Paralimpik Oyunları için hazırlık yapan Türk paralimpik sporcular, Avrupa ve dünya genelinde "yılın enleri" ödüllerini alarak, gelecek nesillere örnek oluyor. Avrupa Paralimpik Komitesi, Paralimpik Milli Yüzücü Umut Ünlü'yü "yılın erkek sporcusu", Golbol Milli Takımı'na ise "yılın takımı" ödülünü verdi. Ayrıca, Dünya Okçuluk Federasyonu, Paralimpik Milli Okçu Öznur Cüre Girdi'yi "yılın para kadın okçusu" olarak ödüllendirdi.

Umut Ünlü: Engellilere İlham Olmak İstiyorum

Umut Ünlü, 50 ve 200 metre serbestte kazandığı altın madalyalarla Türkiye'ye ilk birinciliği kazandırarak "yılın erkek sporcusu" ödülüne layık görüldü. Duygularını paylaşan Ünlü, "Bu yıl Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda iki tane altın madalya alarak ülkemde bunu ilk yapan tek sporcuyum. Gerçekten büyük bir gurur. Biz engellilerin normal insanlardan hiç farkı yok; her şeyi yapabiliyoruz. Yeter ki kimse bize engel olmasın," ifadelerini kullandı.

Sevda Altunoluk: Gelecek Nesillere İlham Oluyoruz

Golbol Milli Takımı'nın kaptanı Sevda Altunoluk, takım olarak başarılarıyla gelecek nesillere ilham verdiklerini belirtti. Altunoluk, "2016 Rio'dan bu yana elde ettiğimiz başarılar sayesinde Türk kadınını ve engellileri tüm dünyaya gösterdik. Engelli arkadaşlarımıza sesleniyorum: 'Siz de başarabilirsiniz! Spor yapın ve hedeflerinize ulaşmak için çabalayın,'" dedi.

Öznur Cüre Girdi: Hedefim Para Okçulukta Zirveye Çıkmak

Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yayda kırdığı rekorla "yılın para kadın okçusu" unvanını kazandı. "Türk paralimpik sporunun uluslararası platformda yükselişini tüm dünyada gösterdik. Her türlü engeli aşmak için mücadele ettim ve mücadeleme devam edeceğim," dedi.

Bu başarılar, Türk paralimpik sporunun gelişimini ve engelli bireylerin spora katılımını artırma hedefini bir kez daha gözler önüne seriyor. Paralimpik sporcular, azmi ve kararlılığı ile topluma ilham vermeye ve engelleri aşmanın mümkün olduğunun altını çizmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel'in Maç Sonrası Açıklamaları
2
Kayserispor'da Olağanüstü Seçim Tarihi Belli Oldu
3
Jimmy Durmaz, Etimesgut Belediyespor’a Transfer Oldu
4
Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası Heyecanı Başladı
5
Eyüpspor, Süper Lig'de Sivasspor'u Ağırlıyor
6
Akkuş Belediyespor, Burak Olçay ile Yeni Döneme Başlıyor
7
Kaçkar Dağları'nda Heliski Etkinliğinde Heyecan Dördüncü Haftasında

Ankara'da 60 Yaş Üstü ve Öğrencilere Toplu Taşıma Yasağı

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!