Yılın Enleri Ödülleri: Paralimpik Sporcular Gelecek Nesillere İlham Veriyor

Yılın Enleri Ödülleri Sahiplerini Buldu

2024 Paris Paralimpik Oyunları için hazırlık yapan Türk paralimpik sporcular, Avrupa ve dünya genelinde "yılın enleri" ödüllerini alarak, gelecek nesillere örnek oluyor. Avrupa Paralimpik Komitesi, Paralimpik Milli Yüzücü Umut Ünlü'yü "yılın erkek sporcusu", Golbol Milli Takımı'na ise "yılın takımı" ödülünü verdi. Ayrıca, Dünya Okçuluk Federasyonu, Paralimpik Milli Okçu Öznur Cüre Girdi'yi "yılın para kadın okçusu" olarak ödüllendirdi.

Umut Ünlü: Engellilere İlham Olmak İstiyorum

Umut Ünlü, 50 ve 200 metre serbestte kazandığı altın madalyalarla Türkiye'ye ilk birinciliği kazandırarak "yılın erkek sporcusu" ödülüne layık görüldü. Duygularını paylaşan Ünlü, "Bu yıl Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda iki tane altın madalya alarak ülkemde bunu ilk yapan tek sporcuyum. Gerçekten büyük bir gurur. Biz engellilerin normal insanlardan hiç farkı yok; her şeyi yapabiliyoruz. Yeter ki kimse bize engel olmasın," ifadelerini kullandı.

Sevda Altunoluk: Gelecek Nesillere İlham Oluyoruz

Golbol Milli Takımı'nın kaptanı Sevda Altunoluk, takım olarak başarılarıyla gelecek nesillere ilham verdiklerini belirtti. Altunoluk, "2016 Rio'dan bu yana elde ettiğimiz başarılar sayesinde Türk kadınını ve engellileri tüm dünyaya gösterdik. Engelli arkadaşlarımıza sesleniyorum: 'Siz de başarabilirsiniz! Spor yapın ve hedeflerinize ulaşmak için çabalayın,'" dedi.

Öznur Cüre Girdi: Hedefim Para Okçulukta Zirveye Çıkmak

Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yayda kırdığı rekorla "yılın para kadın okçusu" unvanını kazandı. "Türk paralimpik sporunun uluslararası platformda yükselişini tüm dünyada gösterdik. Her türlü engeli aşmak için mücadele ettim ve mücadeleme devam edeceğim," dedi.

Bu başarılar, Türk paralimpik sporunun gelişimini ve engelli bireylerin spora katılımını artırma hedefini bir kez daha gözler önüne seriyor. Paralimpik sporcular, azmi ve kararlılığı ile topluma ilham vermeye ve engelleri aşmanın mümkün olduğunun altını çizmeye devam ediyor.