Yılmaz Vural'dan Galatasaray'a Tam Destek: 'Türkiye'nin Gururu'

Yılmaz Vural, Galatasaray'ın Başarısını Kutladı

Teknik direktör Yılmaz Vural, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yenmesinin ardından gurur duyduğunu ifade etti. Vural, "Bir Türk vatandaşı olarak Galatasaray'la gurur duydum. Bir İngiliz takımını bu kadar zor duruma düşüren Türkiye liginde başka bir takım görmedim," dedi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Performansı

71 yaşındaki teknik adam, Antalya'da katıldığı 9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası'nda, Galatasaray'ın Tottenham'ı yenmesinin ardından yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Vural, "Bir sürü goller kaçırdılar, önde bastılar, pas hatası yaptırdılar. Maç berabere bitse yazık olurdu. Çünkü iki kere geldiler, iki gol yediler. Dolayısıyla Galatasaray bu yaptığıyla Türkiye'nin övünç kaynağı oldu," şeklinde konuştu.

Mourinho'nun Türkiye Tercihi

Vural, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun başarısını öne çıkararak, Türkiye'ye gelmesinin Türk futbolu için büyük bir katkı sunduğunu belirtti. "Mourinho, dünyanın, Türkiye'de futbolseverlerin sevdiği bir antrenör; yalnızca Fenerbahçe'nin antrenörü gibi kendisini görmemesi gerekiyor," dedi.

Galatasaray ve Fenerbahçe Arasındaki Yarış

Yılmaz Vural, şu an için Galatasaray'ın kadrosunun daha yeterli göründüğünü belirtti. "Galatasaray uygulamasıyla takım dinamiğiyle açık ara önde gidiyor. Uluslararası boyutta da bizi iyi temsil eder hale geldi," dedi. Vural, Fenerbahçe'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu fakat çabuk dağılma riski taşıdığını vurguladı.

Jupp Derwall ile Anıları

Vural, 1986-1987 sezonunda Galatasaray'ı şampiyon yapan Alman teknik direktör Jupp Derwall ile olan anısını paylaştı. Derwall'in Türkiye'deki tecrübelerini özetlediği bu anı, Türk futbolunun zorluklarını gözler önüne serdi.

Eski Futbolcu Tanju Çolak ile Barışması

Yılmaz Vural, eski milli futbolcu Tanju Çolak ile Antalya'daki buluşmalarında geçmişteki kırgınlıklarını aştıklarını belirtti. İkili arasındaki ilişkiyi düzeltmek için karşılıklı özürler dile getirildiğini ekledi.

Vural, son olarak yaşamını yitiren Alman teknik direktör Christoph Daum için de duygusal sözler sarf etti. "Hayat böyle bitiyor, vefa var, insanın yaptıklarıyla anılması güzel. Allah öldükten sonra anılmayı bize de nasip eder inşallah," diyerek konuşmasını tamamladı.

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Teknik direktör Yılmaz Vural, Antalya'da katıldığı "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası"nda Süper Lig'deki zirve yarışına, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı yendiği maça ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Türkiye'yi tercih etmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Teknik direktör Yılmaz Vural, Antalya'da katıldığı "9. Efsaneler Kupası Futbol Turnuvası"nda Süper Lig'deki zirve yarışına, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı yendiği maça ve teknik direktör Jose Mourinho'nun Türkiye'yi tercih etmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.