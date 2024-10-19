Yonca Gül Yılmaz: Boksun Yıldızı Olma Yolunda

Yonca Gül Yılmaz'ın Boks Serüveni

17 yaşındaki milli boksör Yonca Gül Yılmaz, olimpiyat madalyalı sporculardan Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi başarılar elde etmeyi arzuluyor. Boksa 12 yaşında Kırşehir'de başlayan Yonca Gül, kariyerinde bir Avrupa şampiyonluğu ve dört Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

İdolü Busenaz ve Buse Naz

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya sahibi Buse Naz Çakıroğlu'nu örnek aldığını belirten Yonca Gül, "Onların izinden gitmek istiyorum. Ablalarımız gibi altın madalya için çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk Hedefi

Şu anda Genç Kadın Milli Boks Takımı ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde yoğun bir şekilde antrenman yapan Yonca, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Boks Yolunda Destekleyici Hoca

Yonca Gül, antrenörlerinden Mehmet Dalbudak'ın kendisine boksu tanıttığını ve bu sayede spora adım attığını belirterek, "2020'de ilk Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve ikinci oldum. Sonrasında şampiyon oldum. Şu anda 4 Türkiye şampiyonluğum, 3 Avrupa üçüncülüğüm var. 2023 yılında ise Avrupa şampiyonu oldum," dedi.

Takım Ruhu ve Kamp Başarısı

Takım arkadaşlarıyla birlikte geçirdikleri kamp döneminin çok başarılı olduğunu ifade eden Yonca, "Hocalarımız büyük emek verdiler. Hazırlık sürecimiz sorunsuz geçti, burada aile gibiyiz, hiç yabancılık çekmiyoruz," şeklinde konuştu.

Milli boksör Yonca Gül Yılmaz (fotoğrafta), örnek aldığı olimpiyat madalyalı milli sporcular Busenaz Sürmenli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi büyük başarılar yaşamak istiyor. Genç Kadın Milli Boks Takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Milli boksör Yonca Gül Yılmaz (fotoğrafta), örnek aldığı olimpiyat madalyalı milli sporcular Busenaz Sürmenli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi büyük başarılar yaşamak istiyor. Genç Kadın Milli Boks Takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Milli boksör Yonca Gül Yılmaz (fotoğrafta), örnek aldığı olimpiyat madalyalı milli sporcular Busenaz Sürmenli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi büyük başarılar yaşamak istiyor. Genç Kadın Milli Boks Takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Milli boksör Yonca Gül Yılmaz (fotoğrafta), örnek aldığı olimpiyat madalyalı milli sporcular Busenaz Sürmenli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi büyük başarılar yaşamak istiyor. Genç Kadın Milli Boks Takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Milli boksör Yonca Gül Yılmaz (fotoğrafta), örnek aldığı olimpiyat madalyalı milli sporcular Busenaz Sürmenli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi büyük başarılar yaşamak istiyor. Genç Kadın Milli Boks Takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Milli boksör Yonca Gül Yılmaz (fotoğrafta), örnek aldığı olimpiyat madalyalı milli sporcular Busenaz Sürmenli ve Buse Naz Çakıroğlu gibi büyük başarılar yaşamak istiyor. Genç Kadın Milli Boks Takım ile Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör, Karadağ'da 20 Ekim-5 Kasım tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.