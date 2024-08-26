Young Boys, Galatasaray Maçına Hazır

Young Boys, Galatasaray Maçının Hazırlıklarını Sonlandırdı
İsviçreli futbol takımı Young Boys, yarın Galatasaray ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, RAMS Park'ta gerçekleştirildi.
Teknik Direktör Patrick Rahmen Yönetimindeki Antrenman
İdmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık tutuldu. Antrenman, ısınma koşularıyla başlayarak, pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı kısmında, Galatasaray maçına yönelik taktiksel hazırlıkların yapıldığı bildirildi.