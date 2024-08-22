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Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray Maçını Değerlendirdi

Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 01:27
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 01:27
Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray Maçını Değerlendirdi

Young Boys-Galatasaray Maçının Ardından

İsviçre'nin Young Boys futbol takımının teknik direktörü Patrick Rahmen, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Galatasaray maçını değerlendirdi. Takımının 3-2'lik galibiyeti sonrası konuşan Rahmen, deplasman avantajlarıyla İstanbul'a moral dolu gideceklerini belirtti.

Rağmen: "Olumlu Sonuç Alacağımıza İnanıyorum"

Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Deplasmanda 1 farklı galibiyetle elimizden geleni yapacağız. Olumlu bir sonuçla döneceğimize inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Takım Performansına Övgü

Rahmen, takımının sahada gösterdiği performansın oldukça tatmin edici olduğunu ifade ederken, "Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik. Planlarımızı mükemmel bir şekilde uyguladık. 2-2 olmasına rağmen kendimize güvendik ve galibiyeti elde ettik," dedi.

Mutluluk ve Hayal Kırıklığı

Galibiyete rağmen daha fazla gol atmak istediklerini belirtip, "Tabii ki daha çok gol atmayı arzu ederdik. Galatasaray da fırsatlar yakaladı ama bunu değerlendiremediler. Direklerden dönen topumuz aklımda. Eğer o golü atabilseydik, skor 3-0 olabilirdi," şeklinde konuştu.

İstanbul Atmosferine Dikkat Çekti

İstanbul'daki atmosferin zorluğuna da değinen Rahmen, "Bambaşka bir atmosfer ile karşılaşacağız. Taraftarlar buradan daha fazla gürültü çıkaracak, zor bir maç olacağını biliyoruz. Ancak bu atmosferi deneyimleyeceğimiz için mutluyuz. Yeniden gol atarak, aleyhimizde olan durumu lehimize çevirmeye çalışacağız," dedi.

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