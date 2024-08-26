Young Boys Teknik Direktöründen Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

Young Boys'un Galatasaray'la Karşılaşmasına Doğru

Patrick Rahmen'dan Maç Öncesi Açıklamalar

Young Boys Teknik Direktörü Patrick Rahmen, yarın Galatasaray ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesinde takımının taktiği hakkında bilgiler verdi. Rahmen, maçta sarı-kırmızılı ekibi kaleden uzakta tutmak için çeşitli planları olduğunu vurguladı.

İlk Maçın Avantajları ve Strateji

Rahmen, "İlk maçta önemli bir avantaj elde ettik. Takımım enerjik ve motivasyonu yüksek. Yarın harika bir atmosferde mücadele edeceğiz," diyerek sözlerine devam etti. Teknik direktör, Galatasaray'a karşı topa baskı yapmaları gerektiğinin altını çizerek, "Yoğun bir hücum taktiğiyle karşılaşacağız. Buradan iyi bir sonuç almak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Kaleci Tercihi ve Kadro Değerlendirmesi

Kaleci tercihi üzerine de konuşan Rahmen, David von Ballmoos'un durumunun iyi olduğunu ancak son kararı vermediklerini belirtti. "Kaleci antrenörüyle birlikte kimin kalede olacağına karar vereceğiz. Yüzde yüz hazır olan bir oyuncuyla oynamak istiyoruz," dedi.

Sandro Lauper'dan Değerlendirmeler

Young Boys'un orta saha oyuncusu Sandro Lauper, Galatasaray ile mücadele edecekleri maç hakkında, "Yarın zorlu bir sınavdan geçeceğiz. İlk maçta yaptığımız gibi, burada da efficace olmalıyız," şeklinde konuştu. Lauper, rakip takım avantajlı olsa da, bunun kendileri için pek bir şey ifade etmediğini ifade etti.

İstanbul Atmosferi ve Taraftar

Lauper, İstanbul'un atmosferine alıştığını ve maç günü sahadaki gürültünün yüksek olacağını, bu yüzden Galatasaray'ı kaleden uzak tutmak zorunda olduklarını vurguladı. "Taraftarın etkisini minimize etmeliyiz, bu bizim için kritik bir nokta," dedi.