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Young Boys'un Teknik Direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray Karşısında İki Maçta da Hak Ettikleri Galibiyeti Aldıklarını Belirtti

Rahmen, Galatasaray'ı eleyerek büyük bir başarıya imza attıklarını ifade etti ve takımının performansından gurur duyduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 01:17
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 01:17
Young Boys'un Teknik Direktörü Patrick Rahmen, Galatasaray Karşısında İki Maçta da Hak Ettikleri Galibiyeti Aldıklarını Belirtti

Young Boys'un Galatasaray'ı Eleyişi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray’ı eleyen İsviçre ekibi Young Boys'un teknik direktörü Patrick Rahmen, oyuncularının sergilediği performansla gurur duyduğunu ifade etti. RAMS Park'ta oynanan ve 1-0 sonuçlanan rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rahmen, "Evimizde ve deplasmanda Galatasaray karşısında etkileyici bir performans sergiledik. İlk maçta 3-2, rövanşta ise 1-0 galip geldik" dedi.

Övgü ve Analizler

Rahmen, sahaya atılan su şişelerinin ve İstanbul’daki atmosferin kendilerine olumsuz bir etki yaratmadığını belirtti. "Sakin kaldık ve doğru ritmi bulduk" diyen teknik adam, futbolcularının oyunu soğutma hamlelerine karşı çeşitli bakış açıları olduğunu vurguladı ve "İkinci yarıda Galatasaray gibi güçlü bir takımın ofansif yetenekleri bizi zorladı" şeklinde ifade etti.

Sonuçlara Dair Düşünceler

Rahmen, "İki maçta da galibiyetleri hak ettiğimizi düşünüyorum" diyerek Galatasaray’ı iyi analiz ettiklerini ve alınan sonuçların, yapılan çalışmaların bir yansıması olduğunu söyledi. Ayrıca, önlerindeki zorlu rakibin kendilerini motive ettiğinden bahsederek, "İki maçta da en yüksek performansımızı sergiledik" ifadesini kullandı.

Galatasaray'a Dikkat Çekti

Young Boys'un başındaki teknik direktör, Galatasaray'ın takım kalitesinin çok yüksek olduğunu, bu nedenle de başarılı olmalarının önemli bir başarı olduğunu dile getirdi. "Bu çekebileceğimiz en zor kuraydı; bugün burada çıkmamız benim için bir gurur kaynağı" sözleriyle hislerini belirtti. Rahmen, futbolcuların her zaman böyle zorlu maçlar için kendilerini hazırladıklarını ve galibiyetle ayrılmanın kendilerine mutluluk verdiğini söyledi.

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