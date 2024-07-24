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Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi: Fenerbahçe için önemli adım

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri başlattığı Youssef En-Nesyri, İstanbul'a ulaşarak taraftarlarla buluştu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:47
Youssef En-Nesyri İstanbul'a geldi: Fenerbahçe için önemli adım

Fenerbahçe'nin Yeni Yüzü: Youssef En-Nesyri İstanbul'da

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri ile transfer görüşmelerine resmen başladı. En-Nesyri, özel bir uçakla İspanya'nın Sevilla kentinden İstanbul'a ulaştı.

Karşılama Töreni

Futbolcuyu, Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco karşıladı. En-Nesyri, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iner inmez ailesiyle birlikte İstanbul'a geldikten sonra kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek onlarla buluştu.

Taraftarlarla Buluşma

İstanbul'daki ilk dakikalarında, çevresini saran Fenerbahçeli taraftarlara imza dağıtan En-Nesyri, boynuna takılan Fenerbahçe atkısı ile büyük bir coşkuyla karşılandı.

Transfer Süreci ve Gelecek Adımlar

Youssef En-Nesyri'nin İstanbul'a gelme sebebi, Fenerbahçe'nin Sevilla ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek olarak açıklandı. Ümit edilen, En-Nesyri'nin kısa süre içerisinde transfers sürecinin tamamlanması ve takıma katılmasıdır.

Fenerbahçe'nin bu transfer hamlesi, taraftarlar arasında heyecan yarattı ve futbolseverler Youssef En-Nesyri'nin performansını merakla beklemeye başladı.

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