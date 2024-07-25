Youssef En-Nesyri, Süper Lig Tarihinde Rekor Bonservis Bedeliyle Fenerbahçe'ye Transfer Oldu

Rekor Transfer: Youssef En-Nesyri

Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla'dan Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi 19,5 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Bu transfer, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenerek gerçekleştirilen transferi olarak kayıtlara geçti.

Futbol Tarihinde Bir İlk

Youssef En-Nesyri, geçtiğimiz sezon Sevilla'da gösterdiği performansla büyük dikkat çekmişti. Şimdi ise yeni sezon için Fenerbahçe formasını giyecek. Bu transfer ile En-Nesyri, Türk futbol tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu olma unvanını kazandı.

Eski Rekorun Kırılması

En-Nesyri'nin transferi, 24 yıl önce Galatasaray'ın Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon avro ile transfer ettiği Mario Jardel'in rekorunu geride bıraktı. Türk futbolunda En-Nesyri ve Jardel'in ardından en yüksek bonservisli oyuncular ise 15 milyon avro ile Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'i ve Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo'sudur.

En Yüksek Bonservis Bedeli ile Transfer Olan Oyuncular