YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na Veda Etti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Düş kırıklığı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarının son haftasında, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, deplasmanda Fransa'nın Charnay Basket takımına karşı beklenmedik bir sonuçla karşılaştı. Maç, Charnay Basket lehine 84-53 sona erdi.

Maçın Detayları

Prisse'de gerçekleştirilen karşılaşmada, Bodrum ekibi ilk çeyreği 18-14 geride tamamladı. İkinci çeyrekte de kötü gidişat devam etti ve devre 45-26 tamamlandı. YTR Gayrimenkul Bodrum, üçüncü çeyrekte farkı kapatma girişimlerinde bulunmasına rağmen, son çeyreğe 57-39 geride girdi.

Sonuç itibarıyla, Bodrum ekibi bu mağlubiyetle grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.

Play-off Fırsatları

Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar ve en iyi 4 üçüncü ekip ile FIBA Kadınlar Avrupa Ligi gruplarının sonuncuları (4 takım) play-off turuna yükselecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.