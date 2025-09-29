Yukatel Merkezefendi 75-65 Bursaspor | Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta BSL ilk haftasının son maçında Bursaspor'u 75-65 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 21:07
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - 1. Hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasının son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 75-65 mağlup etti.

Maç boyunca etkili savunma ve dengeli hücum performansı sergileyen Yukatel Merkezefendi, rakibine üstünlük kurarak haftayı galibiyetle kapattı.

Son skor: Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 75 - 65 Bursaspor Basketbol.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Bursaspor Basketbol Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Roberts ile Bursaspor Basketbol oyuncusu Konontsuk mücadele etti.

