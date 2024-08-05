Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Craig Randall ile Anlaştı

Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden Önemli Transfer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, son olarak Fransa'nın Cholet Basket takımında forma giyen Craig Randall ile anlaştı.

Craig Randall'ın Performansı

28 yaşındaki ABD'li oyuncu, geçtiğimiz sezon 16.1 sayı ve 3.4 asist ortalamasıyla dikkat çekmişti. Aynı zamanda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alan takımında ise 18.9 sayı ve 3.6 asist ortalamasına ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklama doğrultusunda, Randall'ın transferi, takımın bu sezonki hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.