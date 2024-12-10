Yukatel Merkezefendi'den Savunma Vurgusu: 'Başarılı Olmak İçin Çaba Gerek'

Yukatel Merkezefendi'den Savunma Vurgusu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, ligde başarılı olmanın anahtarının savunmada gizli olduğunu belirtti. Aktaş, "Bu ligde var olmak istiyorsanız savunma kısmında da fazlasıyla çaba göstermek zorundasınız" dedi.

Manisa Basket Maçı Hazırlıkları

Açıklamalarında, 15 Aralık'ta Manisa Basket ile oynayacakları deplasman maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini vurgulayan Aktaş, geçen hafta sahalarında Aliağa Petkimspor karşısında elde ettikleri ikinci galibiyeti hatırlattı. "Bu ligde var olmak istiyorsanız savunma kısmında da fazlasıyla çaba göstermek zorundasınız" diyen Aktaş, ligde her takımın hücumda yetenekli oyunculara sahip olduğunu ve skor bulmanın oldukça kolay olduğunu ifade etti.

Güzel İşlerin Ortaya Çıkacağına İnanıyor

Aktaş, zor bir süreçten geçtiklerini dile getirirken, takımın antrenman ve uyum sürecinin ilerlemesi ile güzel işlerin ortaya çıkacağına inandığını sözlerine ekledi.