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Yüksekova Kadın Futbol Takımı, Galibiyet İçin Hazır

Yüksekova'nın kadın futbolcuları, yeni otobüs destekleriyle galibiyet için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:15
Yüksekova Kadın Futbol Takımı, Galibiyet İçin Hazır

Yüksekova Kadın Futbol Takımı'ndan Galibiyet Hedefi

Yüksekova'nın kadın futbolcuları, yeni otobüs destekleriyle galibiyet için mücadele edecek. Takımın çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katıldığı bir törende yeni bir takım otobüsü hediye edilmesiyle güçlendi.

Başarı Hedefi ile Hazırlıklar Devam Ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon TFF Kadınlar 2. Lig D Grubu'nu birinci sırada tamamlayarak, play-off etabında rakiplerini yenerek Kadınlar 1. Lig'e yükseldi. Bu sezon için de 3'ü yabancı toplam 6 futbolcu transfer eden Yüksekova, Süper Lig hedefiyle sezona başladı.

Takım Kaptanı'ndan Galibiyet Vurgusu

Takım kaptanı Rahime Atabay ise, "Geçen sene özveriyle çalışarak şampiyonluğa ulaştık. Bu yıl da şampiyonluk hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi. Ayrıca, yeni otobüs destekleri için ilgili Bakanlıklara teşekkür etti.

Deneyimli Oynuculardan Motivasyon Mesajı

Nursel Özkan, "12 yıldır futbol oynuyorum ve son iki yıldır Yüksekovaspor'un başarısı için çalışıyorum. Takım olarak kenetlendik ve Pazar günü oynayacağımız maçta galibiyet elde ederek taraftarımıza armağan etmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Yeni Transfer Letago Madiba'dan Heyecan Verici Açıklamalar

Güney Afrikalı futbolcu Letago Madiba, "Sezona hazırız. Burada olmak güzel bir duygu. Takımımı seviyorum ve burada kazanmaya odaklandım" diyerek takım ruhunu vurguladı. Yüksekova Şehir Stadyumu'nda yarın oynanacak ilk maçta, mavi-beyazlı ekibin galibiyet hedefi tüm takım oyununda birlikteliği simgeliyor.

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