DOLAR
34,68 0%
EURO
36,73 -0,01%
ALTIN
2.960,57 0%
BITCOIN
3.358.517,86 0,48%

Yüksekova Spor, Kadınlar 1. Ligi'nde Liderliği Kovalıyor

Kadınlar 1. Ligi'nde gol yemeyen tek takım olan Yüksekova Spor, liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:44
Yüksekova Spor, Kadınlar 1. Ligi'nde Liderliği Kovalıyor

Yüksekova Spor, Kadınlar 1. Ligi'nde Gol Yemeyen Tek Takım

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Kadınlar 1. Ligi'nde göstermiş olduğu performansla dikkat çeken Yüksekova Spor Kulübü, 6 hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek grup liderliğini sürdürüyor. 16 puan toplayan mavi beyazlılar, aynı zamanda ligin gol yemeyen tek takımı olarak öne çıkıyor.

Başarılı Performansın Ardındaki Hikaye

Geçtiğimiz sezon Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyonluk yaşamış olan Yüksekova Spor, bu başarısını 1. Lig'de de devam ettiriyor. İlk 6 haftada 20 gol atıp kalesinde hiç gol görmeyen Yüksekova Spor, averajla B Grubu'nda lider konumda bulunuyor. Hükmen galip sayıldığı iki karşılaşmada toplam 6 gol de eklenince, takımın başarısı daha da pekişmiş oldu.

Hedef: İlk Yarıyı Lider Tamamlamak

Yüksekova Spor'un yardımcı antrenörü Kübra Şen, takımın güçlendirilmesi için yaptıkları transferler sayesinde ligde başarı serisini sürdürdüklerini belirtti. Şen, "Ligde gol yemeyen tek takımız ve bu maçlarda 20 gol atmak büyük başarı. Önümüzdeki maç Antalya ile olduğundan, birinci devreyi bu karşılaşmayla kapatacağız. Bu bizim için önemli bir mücadele.” ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı ve Futbolcuların Görüşleri

Takım kaptanı Nursel Özkan, Yüksekova Spor'daki birlik ve beraberliğin başarının temel nedeni olduğunu vurgulayarak, "Geçen sene şampiyon olduk, bu senede hedefimiz bu başarıyı devam ettirmek. Hedefimiz Süper Lig. Golcü bir takımımız var ve aile olmanın getirdiği bir dayanışma ile sahada mücadele ediyoruz." dedi.

Futbolcu Ayşe Akbalık ise takımdaki uyumun ve iyi bir kadro oluşturmanın başarıyı getirdiğini ifade etti. Akbalık, "Hedefimiz şampiyonluk. Ligimizde gol yemeyen tek takımız ve 20 gol atmak kolay bir şey değil. Oradan güzel sonuçla dönmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Yüksekova Spor, yarın 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak ligin ilk yarısını lider tamamlamak istiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bu sezon ilk 6 haftada topladığı 16 puanla kendi grubunda lider olan Yüksekova Spor Kulübü...

Bu sezon ilk 6 haftada topladığı 16 puanla kendi grubunda lider olan Yüksekova Spor Kulübü, Kadınlar 1. Ligi'nde gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam ediyor. Sporcular antrenmanlarını sürdürüyor.

Bu sezon ilk 6 haftada topladığı 16 puanla kendi grubunda lider olan Yüksekova Spor Kulübü...

Bu sezon ilk 6 haftada topladığı 16 puanla kendi grubunda lider olan Yüksekova Spor Kulübü, Kadınlar 1. Ligi'nde gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam ediyor. Sporcular antrenmanlarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığlı 11 Yaşındaki İbrahim, Dartta Şampiyon Olup Hedef Büyüttü
2
Yüksekova Spor, Kadınlar 1. Ligi'nde Liderliği Kovalıyor
3
Ampute Voleybolcu Barış Şimşek: Hayallerim Daha Büyük!
4
Hatayspor, Beşiktaş'la 3 Puan İçin Savaşacak
5
Mete Gazoz, 2024 Yılını ve Gelecek Hedeflerini Değerlendirdi
6
THY Avrupa Ligi'nde Liderliği Paris Basketbol Ele Geçirdi
7
Trabzonspor Olağan Genel Kurulu Başladı: Ertuğrul Doğan Tek Aday

Asgari ücrete yeşil ışık yandı! 24.000 TL’yi de geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan vergi indirimi müjdesi! Özellikle MTV ödeyenler yaşayacak

Son defa zamsız doğalgaz tarifesi devrede! 2025’e girmeden o açıklama geldi

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek