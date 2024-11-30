Yüksekova Spor, Kadınlar 1. Ligi'nde Liderliği Kovalıyor

Yüksekova Spor, Kadınlar 1. Ligi'nde Gol Yemeyen Tek Takım

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Kadınlar 1. Ligi'nde göstermiş olduğu performansla dikkat çeken Yüksekova Spor Kulübü, 6 hafta sonunda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek grup liderliğini sürdürüyor. 16 puan toplayan mavi beyazlılar, aynı zamanda ligin gol yemeyen tek takımı olarak öne çıkıyor.

Başarılı Performansın Ardındaki Hikaye

Geçtiğimiz sezon Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyonluk yaşamış olan Yüksekova Spor, bu başarısını 1. Lig'de de devam ettiriyor. İlk 6 haftada 20 gol atıp kalesinde hiç gol görmeyen Yüksekova Spor, averajla B Grubu'nda lider konumda bulunuyor. Hükmen galip sayıldığı iki karşılaşmada toplam 6 gol de eklenince, takımın başarısı daha da pekişmiş oldu.

Hedef: İlk Yarıyı Lider Tamamlamak

Yüksekova Spor'un yardımcı antrenörü Kübra Şen, takımın güçlendirilmesi için yaptıkları transferler sayesinde ligde başarı serisini sürdürdüklerini belirtti. Şen, "Ligde gol yemeyen tek takımız ve bu maçlarda 20 gol atmak büyük başarı. Önümüzdeki maç Antalya ile olduğundan, birinci devreyi bu karşılaşmayla kapatacağız. Bu bizim için önemli bir mücadele.” ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı ve Futbolcuların Görüşleri

Takım kaptanı Nursel Özkan, Yüksekova Spor'daki birlik ve beraberliğin başarının temel nedeni olduğunu vurgulayarak, "Geçen sene şampiyon olduk, bu senede hedefimiz bu başarıyı devam ettirmek. Hedefimiz Süper Lig. Golcü bir takımımız var ve aile olmanın getirdiği bir dayanışma ile sahada mücadele ediyoruz." dedi.

Futbolcu Ayşe Akbalık ise takımdaki uyumun ve iyi bir kadro oluşturmanın başarıyı getirdiğini ifade etti. Akbalık, "Hedefimiz şampiyonluk. Ligimizde gol yemeyen tek takımız ve 20 gol atmak kolay bir şey değil. Oradan güzel sonuçla dönmeyi umuyoruz." diye konuştu.

Yüksekova Spor, yarın 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Takımı ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak ligin ilk yarısını lider tamamlamak istiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bu sezon ilk 6 haftada topladığı 16 puanla kendi grubunda lider olan Yüksekova Spor Kulübü, Kadınlar 1. Ligi'nde gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam ediyor. Sporcular antrenmanlarını sürdürüyor.

Bu sezon ilk 6 haftada topladığı 16 puanla kendi grubunda lider olan Yüksekova Spor Kulübü, Kadınlar 1. Ligi'nde gol yemeyen tek takım olarak yoluna devam ediyor. Sporcular antrenmanlarını sürdürüyor.