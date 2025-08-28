DOLAR
41,14 -0,24%
EURO
48 0,13%
ALTIN
4.508,3 -0,03%
BITCOIN
4.606.204,01 -0,05%

Yüksel Yıldırım: "Futbol şansı bizden yana değildi" — Samsunspor 0-0 Panathinaikos

Samsunspor başkanı Yüksel Yıldırım, 0-0 biten Panathinaikos rövanşının ardından takıma övgüde bulundu ve transfer planlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:33
Yüksel Yıldırım: "Futbol şansı bizden yana değildi" — Samsunspor 0-0 Panathinaikos

Yüksel Yıldırım: "Futbol şansı bizden yana değildi" — Samsunspor 0-0 Panathinaikos

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında turu kaçıran Samsunspor'da başkanın değerlendirmesi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, zorlu bir mücadeleden çıktıklarını belirterek, "Çok istedik turu geçmek. Çok da güzel mücadele etti takım. Maç sıfır sıfırlıktı ama sonuca bakıp aldanmamak lazım. Maç sonunda Panathinaikos takımı, hocası hepsi acayip mutluydu. Pozisyonlar bulduk. Olmadı bugün. Futbol şansı bizden yana değildi ama ben takımla gurur duyuyorum. Çok güzel mücadele ettiler." dedi.

Başkan, Türk takımlarının transfer döneminde yaşadığı zorluklara da değinerek, "Bizim gücümüz bu kadardı ama yani hep söylüyorum bu sene transfer dönemi gerçekten zor. Türk takımları için inanılmaz zor. Biz de en şanslısı Galatasaray. Hiçbir maç oynamadan direkt şampiyondan yine katılıyor. Daha kadrosunu tam kurmadı ama bakın işte Fenerbahçe dün gece Benfica elendi. Çünkü transferleri daha tam yapmamış. Beşiktaş hazırlamamış. Çok kötü bir şekilde yenilmişler. 1-0 evinde. Duydum. Üzüldüm. Kupadan elenmesi kötü oldu bizim ülke puanı için Beşiktaş için. Keşke Konferans Ligi'nde devam etseydi. Bakınca biz iki maçta bir mağlubiyet bir beraberlik almışız. Panathinaikos karşı." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer gelişmelerine ilişkin Yıldırım, "İyi de bir oyuncu. Samsunspor'a renk katacak bir oyuncu. Türkiye'ye renk katacak bir oyuncu. İşte bir boşluk daha açabilirsek bilmiyorum bir forvet almak istiyoruz. Sonra da işte Türkiye'den bir Galatasaray'dan Eyüp Aydın'ı bekliyoruz. Öylece transferi kapatacağız gibi gözüküyor." dedi.

Yıldırım, sözlerini "Şimdi bu takım Türkiye için güzel. Pazar günü Trabzon'da çok kora kor bir maç yapacağız. Trabzon'da inanıyorum o maç da çok güzel olacak. Herkese bundan sonra Samsunspor maçlarını seyretmesini tavsiye ediyorum." ifadeleriyle tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından açıklamada bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-1'in rövanşında sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile...

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Yollarını Ayırdı
2
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Yollarını Ayırdı
3
Samsunspor 0-0 Panathinaikos: Thomas Reis'ten 'Hayal Kırıklığı'
4
Universitatea Craiova 3-1 İstanbul Başakşehir: Çağdaş Atan'ın Açıklamaları
5
Erden Timur'dan transfer sonrası istifa açıklaması!
6
UEFA Avrupa Ligi Play-off'ları Sona Erdi: 11 Takım Grup Aşamasında
7
EuroBasket 2025: C ve D Grubu'nda Sürpriz Sonuçlar — Gürcistan İspanya'yı Yendi

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı