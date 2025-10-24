Yüksel Yıldırım: "Hedefimizi Büyüttük" — Samsunspor 3-0 Dinamo Kiev

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Dinamo Kiev galibiyetinin ardından hedef büyüttüklerini ve UEFA Konferans Ligi'nde ilk 8'i hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 01:26
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 01:26
UEFA Konferans Ligi'nde 2'de 2

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 yenerek 2'de 2 yaptıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, taraftarlara teşekkür ederek, "Türkiye'ye tekrar bir gurur gecesi yaşattıklarını" söyledi ve takımın hem taraftar hem de saha içi performansıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Başkan Yıldırım, maç sonrası özetle şunları kaydetti: "Buralara geldiğimizde kimse bize inanmıyordu, şans vermiyordu. 'Samsunspor'un ne işi var Avrupa'ya gidiyor? Elenecek, şu olacak, bu olacak.' deniliyordu. Bu böyle düşünenlere kapak olsun diyeceğim. Çünkü biz gerçekten burada bir efsane yapmaya çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Bilerek bir şeyler yapıyoruz."

Yıldırım, transfer politikalarını da değerlendirdi: "Yaptığımız transferler işte bugün sahada. 'Biz yıldız oyuncu almıyoruz.' dedik. Biz yıldız olacak oyuncuları alıyoruz. Bugün herkes seyretti, Samsunspor'un nasıl bir takım olduğunu. İnanılmaz bir gurur duydum oyuncularımla, taraftarımla, hocamla. İnanılmaz mutluyum. 27 yıl sonra Avrupa kupalarındayız. Evimizde ilk maç ve 3-0 gibi bir net skorla maçı bitirdik. Bunun devamı gelecek."

Kulübün hedeflerine değinen Yıldırım, "Biz bu hedef için kadroyu kurduk. Hem ligde hem Avrupa'da. Avrupa'daki ilk hedefimiz son 24'de kalıp sonra son 16'ya kalmaktı. Böyle giderse biz ilk 8'de bitirmeyi hedefliyoruz. Hedefimizi büyüttük. Bugün kervana biz de katıldık." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçı izlediğini belirterek, birlikte yaptıkları görüşmeyi anlattı: "Başkanımla biz futbolla ilgili görüşme yaptık. Süper Kupa maçlarının oynanacağı statlarla ilgili aradı. 'Samsun'a geleceğim, maçı seyretmek istiyorum.' dedi. 'Başkanım o zaman birlikte gelelim, benim misafirim ol, beni onurlandır.' dedim. Hem de futbol dünyasına, bilhassa Samsun ve Trabzon dostluğuna bir mesaj vermiş oluruz. O da sağ olsun kırmadı."

Yıldırım, Hacıosmanoğlu'nun Türk futbolunun gelişmesi için mücadele ettiğini belirterek, "Egosu yok. Şimdi de gece birlikte döneceğiz. Samsunpor'un TFF ile, MHK ile problemi olmaz. Bazen canımız yanıyor ve kızıyoruz ama tatlı sert bir serzenişteyiz. Öyle kalkıp diğer kulüpler gibi kötü konuşmuyoruz ama mesajımızı da veriyoruz. Onun için ben burada tekrar İbrahim Hacıosmanoğlu başkanıma teşekkür ediyorum bize destek verdiği için. Geldiği için mutluyum." dedi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 3-0 yenerek 2'de 2 yaptıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

