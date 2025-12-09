DOLAR
42,52 -0,02%
EURO
49,46 -0,09%
ALTIN
5.735,59 0,06%
BITCOIN
3.860.422,25 -0,12%

Yunus Akgün: "Monaco'dan Kazanıp Dönmek İstiyoruz"

Yunus Akgün, Monaco maçı öncesi 'Buradan kazanıp dönmek istiyoruz' dedi; sakatlıktan toparlandığını ve kalan 2 maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi hedeflerine devam etmek istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 01:56
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 01:56
Yunus Akgün: "Monaco'dan Kazanıp Dönmek İstiyoruz"

Yunus Akgün: "Monaco'dan Kazanıp Dönmek İstiyoruz"

Basın Toplantısı ve Maç Hazırlıkları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında TSİ 23.00'te Monaco ile karşılaşacak. Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin futbolcusu Yunus Akgün, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Yunus, çok kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Tabii biz kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. İyi çalıştık, analizlerimizi yaptık. Yarın da burada inşallah kazanıp hem camiamızı hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Sakatlık Süreci ve Form Durumu

25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık ve son durumuyla ilgili, "Bir operasyon geçirdim. Tabii ki ağrılarım zaman zaman oluyor ama bu süreçte Yener İnce ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok yardımcı oldular. Fiziksel olarak ve ağrı durumu olarak gün geçtikçe daha iyiye gidiyorum. Oynadıkça daha iyi olacaktır. Fiziksel olarak dediğim gibi daha yüzde 100'ümde değilim ama çalışmalarımı yapıyorum. Daha iyi olacak zamanla" ifadelerini kullandı.

Taraftara Mesaj

Yunus, taraftarların her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Taraftarlarımız zaten bize her zaman, her ülkede, gittiğimizde deplasmanda destek oluyorlar. Bu bizim için çok önemli. Yarın maçta da bunu göreceğimizi biliyoruz. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Oyuncular olarak bunu konuştuğumuzda da çok önemli olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımızın, camiamızın beklentisini de biliyoruz. Biz de onları mutlu etmek için, sevindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı şekilde bize destek olmaya devam etsinler. Biz de Allah'ın izniyle yarın buradan kazanıp dönmek istiyoruz. Önümüzde 2 maç kalıyor, o maçları da kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz doğrultusunda devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

YUNUS AKGÜN

YUNUS AKGÜN

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okan Buruk: Monaco Maçı Şampiyonlar Ligi Hedeflerimiz İçin Kritik
2
Erol Bulut: Deplasmanda Alınan Her Puan Altın Değerinde
3
Joao Pereira: Kendi sahamızda gol için daha fazla çaba göstermeliyiz
4
Hüseyin Eroğlu: Çorum FK’yı Süper Lig’e Taşımayı Planlıyoruz
5
Volkan Kardeşler DEAFLYMPICS 2025’te Erzurum’a Gümüş ve Bronz Getirdi
6
Altay Başkanı Sinan Kanlı’dan Yardım Çağrısı: "Türkiye’nin Yardımına İhtiyacımız Var"

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi