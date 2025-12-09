Yunus Akgün: "Monaco'dan Kazanıp Dönmek İstiyoruz"

Basın Toplantısı ve Maç Hazırlıkları

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında TSİ 23.00'te Monaco ile karşılaşacak. Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin futbolcusu Yunus Akgün, teknik direktör Okan Buruk ile birlikte düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Yunus, çok kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Tabii biz kendi oyunumuzu oynadığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. İyi çalıştık, analizlerimizi yaptık. Yarın da burada inşallah kazanıp hem camiamızı hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Sakatlık Süreci ve Form Durumu

25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık ve son durumuyla ilgili, "Bir operasyon geçirdim. Tabii ki ağrılarım zaman zaman oluyor ama bu süreçte Yener İnce ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok yardımcı oldular. Fiziksel olarak ve ağrı durumu olarak gün geçtikçe daha iyiye gidiyorum. Oynadıkça daha iyi olacaktır. Fiziksel olarak dediğim gibi daha yüzde 100'ümde değilim ama çalışmalarımı yapıyorum. Daha iyi olacak zamanla" ifadelerini kullandı.

Taraftara Mesaj

Yunus, taraftarların her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Taraftarlarımız zaten bize her zaman, her ülkede, gittiğimizde deplasmanda destek oluyorlar. Bu bizim için çok önemli. Yarın maçta da bunu göreceğimizi biliyoruz. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli. Oyuncular olarak bunu konuştuğumuzda da çok önemli olduğunu biliyoruz. Taraftarlarımızın, camiamızın beklentisini de biliyoruz. Biz de onları mutlu etmek için, sevindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aynı şekilde bize destek olmaya devam etsinler. Biz de Allah'ın izniyle yarın buradan kazanıp dönmek istiyoruz. Önümüzde 2 maç kalıyor, o maçları da kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz doğrultusunda devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

