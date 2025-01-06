DOLAR
35,34 0,13%
EURO
36,54 -0,11%
ALTIN
2.984,32 0,51%
BITCOIN
3.517.828,53 -1,31%

Yunus Akgün'ün Gol Şovuyla Galatasaray Sezonu Parlatıyor

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, bu sezon 11 golle kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:02
Yunus Akgün'ün Gol Şovuyla Galatasaray Sezonu Parlatıyor

Yunus Akgün, Galatasaray'ın Yıldızı

Sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe'ye attığı golle birlikte, bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı.

Göztepe Maçında Gösterdiği Performans

Yunus, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında fileleri havalandırarak, 2-1'lik galibiyete önemli katkı sağladı. Bu maçla birlikte, ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten genç yetenek, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 gol atarak toplamda 11 gole ulaştı.

Geçmiş Sezon Performansı

Yunus Akgün, en skorer sezonunu 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'da geçirmişti ve bu süreçte 38 maçta 9 gol kaydetmişti. Bu sezon toplamda 11 gol atarak o performansını geride bıraktı.

Son Dört Maçta Üst Üste Goller

Yunus, Süper Lig'de son dört karşılaşmada da birer gol atmayı başardı. Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Bellona Kayserispor ve Göztepe filelerini havalandırarak, ligdeki toplam gol sayısını 6'ya çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Zirve Yarışı

Avrupa arenasında da farkını ortaya koyan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynamış olduğu 6 karşılaşmada 5 gol attı. Bu performansıyla, gol krallığı yarışında Ferencvaros'tan Barnabas Varga, Porto'dan Samu ve Manchester United'dan Rasmus Hojlund ile beraber zirveye yerleşti.

Okan Buruk'un Güvendiği İsim

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Yunus, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin ardından ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Bu sezon 24 maça çıkarak hem sağ hem sol kanatta başarılı bir performans sergiledi.

Milli Takım Başarısı

Yunus Akgün, Vincenzo Montella yönetiminde A Milli Takım forması da giymekte. 2022 yılında A Milli Takım'da 9 kez sahaya çıkan futbolcu, 14 milli maçta 2 gol kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunus Akgün'ün Gol Şovuyla Galatasaray Sezonu Parlatıyor
2
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor
3
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Grot Budowlani ile Karşılaşıyor
4
QNB Türkiye'den Meme Kanseri Farkındalık Turnuvası
5
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Quentin'i Ağırlayacak
6
Trabzonspor'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Teşekkür Mesajı
7
Alperen Şengün'ün 14 Sayısı ile Rockets, Lakers'ı Geçti

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı