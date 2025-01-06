Yunus Akgün'ün Gol Şovuyla Galatasaray Sezonu Parlatıyor

Yunus Akgün, Galatasaray'ın Yıldızı

Sarı-kırmızılı futbolcu Yunus Akgün, kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor. Süper Lig'de oynadığı son maçta Göztepe'ye attığı golle birlikte, bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı.

Göztepe Maçında Gösterdiği Performans

Yunus, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında fileleri havalandırarak, 2-1'lik galibiyete önemli katkı sağladı. Bu maçla birlikte, ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten genç yetenek, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 gol atarak toplamda 11 gole ulaştı.

Geçmiş Sezon Performansı

Yunus Akgün, en skorer sezonunu 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'da geçirmişti ve bu süreçte 38 maçta 9 gol kaydetmişti. Bu sezon toplamda 11 gol atarak o performansını geride bıraktı.

Son Dört Maçta Üst Üste Goller

Yunus, Süper Lig'de son dört karşılaşmada da birer gol atmayı başardı. Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Bellona Kayserispor ve Göztepe filelerini havalandırarak, ligdeki toplam gol sayısını 6'ya çıkardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Zirve Yarışı

Avrupa arenasında da farkını ortaya koyan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynamış olduğu 6 karşılaşmada 5 gol attı. Bu performansıyla, gol krallığı yarışında Ferencvaros'tan Barnabas Varga, Porto'dan Samu ve Manchester United'dan Rasmus Hojlund ile beraber zirveye yerleşti.

Okan Buruk'un Güvendiği İsim

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Yunus, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin ardından ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. Bu sezon 24 maça çıkarak hem sağ hem sol kanatta başarılı bir performans sergiledi.

Milli Takım Başarısı

Yunus Akgün, Vincenzo Montella yönetiminde A Milli Takım forması da giymekte. 2022 yılında A Milli Takım'da 9 kez sahaya çıkan futbolcu, 14 milli maçta 2 gol kaydetti.