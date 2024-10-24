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Yunus Emre Konak'tan Brentford'da Umut Veren Açıklamalar

Brentford'un genç yeteneği Yunus Emre Konak, kariyerine dair umutlarını ve güvenini paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:09
Yunus Emre Konak'tan Brentford'da Umut Veren Açıklamalar

Yunus Emre Konak'tan Motivasyon Dolu Açıklamalar

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'da forma giyen Türk futbolcu Yunus Emre Konak, kariyerine dair büyük umutlar taşıyor. Genç oyuncu, "Daha çok süre alacağıma inanıyorum. Kendime güveniyorum" şeklinde cümleler kurarak, hedeflerini net bir şekilde dile getirdi.

Brentford'a Transfer Süreci

Bir sezon önce Sivasspor altyapısından 4.5 milyon avro bonservis bedeliyle Brentford’a transfer olan Yunus Emre, süper ligdeki 17 maçlık performansıyla dikkat çekti. Ancak, İngiltere kariyeri başlangıcında antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle zorluklar yaşadı.

İlk Maç ve Gelecek Hedefleri

Uzun bir sakatlık sonrası tedavi sürecini tamamlayarak, bu sezon İngiltere Lig Kupası'nda Colchester United ile oynanan ikinci tur maçında 89. dakikada oyuna girip ilk kez Brentford formasını giydi. Şu ana kadar Premier Lig ve Lig Kupası'nda 5 maçta toplam 45 dakika sahada kalan Yunus Emre, daha fazla süre alarak kendisini kanıtlamayı hedefliyor.

Özgüven ve Taraftar Desteği

Yunus Emre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Adaptasyon ve sakatlık sürecim çok iyi geçti. İngiltere'de kariyerim çok iyi gidiyor. Teknik direktörle aramız iyi. Daha çok süre alacağıma inanıyorum. Kendime güveniyorum. İdmanlarda elimden geleni yapıyorum" diyerek, öz güveninin arttığını vurguladı.

Brentford taraftarlarından aldığı destekle ilgili olarak ise, "Bana öz güven veriyorlar. Ben de onları çok seviyorum. İnşallah Yunus Emre Konak için çok iyi bir kariyer olacak. Orada başarılı olarak basamakları çıkacağıma inanıyorum" şeklinde umut dolu mesajlar verdi.

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