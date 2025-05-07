DOLAR
38,64 0%
EURO
43,83 0,48%
ALTIN
4.207,17 1,11%
BITCOIN
3.720.074,79 -1,66%

YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Sakarya'da Başladı

YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 47 erkek ve 57 kız sporcunun katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 16:53
YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Sakarya'da Başladı

YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası'nın Açılışı Yapıldı

Bu yıl YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, Sakarya'nın Karasu ilçesinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik, spor dünyası için önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Turnuvada 104 Sporcu Mücadele Ediyor

Şampiyonada, 47 erkek ve 57 kız sporcu mücadele ediyor. Turnuva, büyük kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenirken, yarın sona erecek. Ayrıca, organizasyonda 11 ulusal hakem görev alıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü’nden Açıklama

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, açılışta yaptığı konuşmada katılımın geçen yıla oranla daha yoğun olduğunu belirtti. Ataç, "Her türlü tedbirimizi aldık. Bu şampiyona ilçemiz ve ilimiz için gurur verici. Şampiyonaya en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Sporcuların Düşünceleri

Turnuvaya katılan sporculardan Döne İrem Denizci, ok atarken büyük keyif aldığını dile getirirken, Sakaryalı sporcu Şevval Gürtekin en iyi şekilde hazırlandıklarını ve şampiyon olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Seher Avcı ise, "Bize ikinci kez ev sahipliği yapan Sakarya’ya teşekkür ediyoruz. Geçen yıl bu organizasyondan keyif almıştık. Herkes bu sporu yapmalı ve kendini bu alanda geliştirmeli." şeklinde konuştu. Azra Miray Bolat ise, "Bu sporda yeni olduğum için biraz telaşlıyım ve heyecanlıyım. Önemli olan eğlenmek." ifadelerini kullandı.

YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, Sakarya'nın Karasu ilçesinde başladı. Gençlik ve...

YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, Sakarya'nın Karasu ilçesinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce, GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "YURTLİG" spor turnuvaları kapsamında gerçekleştirilen şampiyona finallerinde 47 erkek ve 57 kız sporcu mücadele ediyor.

YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, Sakarya'nın Karasu ilçesinde başladı. Gençlik ve...

YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, Sakarya'nın Karasu ilçesinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce, GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "YURTLİG" spor turnuvaları kapsamında gerçekleştirilen şampiyona finallerinde 47 erkek ve 57 kız sporcu mücadele ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye Gümüş Madalya
2
MKE Ankaragücü'nde Mesut Bakkal Görevinden Ayrılma Aşamasında
3
Selçuklu Belediyespor Su Topu Takımı Süper Lig Hedefleriyle İlerliyor
4
Yusuf Dikeç: Türk Sporunun Gündeminde Olmanın Mutluluğu
5
Tekirdağlı İkiz Voleybolcuların Hayali: Milli Forma
6
Yasin Çimen: İkincisi Tokyo'da Zirveye Çıkmayı Hedefliyor
7
Milli Karateciler Ağrı'da Ermenistan Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

E-Nabız Kontrol Edin: Hekiminiz Değişmiş Olabilir!

Gaziantep'te 3000 Yeni Konut Projesi Başlatıldı!

Eskişehir'de Ulaşımda Dönüm Noktası: Başkan Ünlüce'den Metrobüs İtirafı

İstanbul'da Hamidiye Su'ya Yüzde 20 Zam Geldi

Samsun'da Emeklilere Yüzde 50 İndirim Desteği

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!