YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Sakarya'da Başladı

YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası'nın Açılışı Yapıldı

Bu yıl YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, Sakarya'nın Karasu ilçesinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinlik, spor dünyası için önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor.

Turnuvada 104 Sporcu Mücadele Ediyor

Şampiyonada, 47 erkek ve 57 kız sporcu mücadele ediyor. Turnuva, büyük kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenirken, yarın sona erecek. Ayrıca, organizasyonda 11 ulusal hakem görev alıyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü’nden Açıklama

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç, açılışta yaptığı konuşmada katılımın geçen yıla oranla daha yoğun olduğunu belirtti. Ataç, "Her türlü tedbirimizi aldık. Bu şampiyona ilçemiz ve ilimiz için gurur verici. Şampiyonaya en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Sporcuların Düşünceleri

Turnuvaya katılan sporculardan Döne İrem Denizci, ok atarken büyük keyif aldığını dile getirirken, Sakaryalı sporcu Şevval Gürtekin en iyi şekilde hazırlandıklarını ve şampiyon olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Seher Avcı ise, "Bize ikinci kez ev sahipliği yapan Sakarya’ya teşekkür ediyoruz. Geçen yıl bu organizasyondan keyif almıştık. Herkes bu sporu yapmalı ve kendini bu alanda geliştirmeli." şeklinde konuştu. Azra Miray Bolat ise, "Bu sporda yeni olduğum için biraz telaşlıyım ve heyecanlıyım. Önemli olan eğlenmek." ifadelerini kullandı.

YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, Sakarya'nın Karasu ilçesinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce, GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "YURTLİG" spor turnuvaları kapsamında gerçekleştirilen şampiyona finallerinde 47 erkek ve 57 kız sporcu mücadele ediyor.

YURTLİG Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası, Sakarya'nın Karasu ilçesinde başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce, GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen "YURTLİG" spor turnuvaları kapsamında gerçekleştirilen şampiyona finallerinde 47 erkek ve 57 kız sporcu mücadele ediyor.