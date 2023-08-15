  1. Anasayfa

  2. Spor

  3. Yusuf Demir, Galatasaray'dan Basel'e Kiralık Gidiyor

Yusuf Demir, Galatasaray'dan Basel'e Kiralık Gidiyor

Yayınlanma:
Yusuf Demir, Galatasaray'dan Basel'e Kiralık Gidiyor
Galatasaray'ın geçen sezonun başında 6 milyon euro bonservis karşılığı kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Yusuf Demir, Basel'e kiralık olarak gidiyor. Basel'e kiralanacak Yusuf Demir'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 20 yaşındaki futbolcu için belirli bir maç oynama zorunluluğunu da sözleşmeye ekledi. Genç futbolcu, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 maçta süre buldu. Yusuf Demir bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

Yusuf Demir, Galatasaray'dan Basel'e Kiralık Gidiyor

Galatasaray'ın geçen sezonun başında 6 milyon euro bonservis karşılığı kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Yusuf Demir, Basel'e kiralık olarak gidiyor.

SÖZLEŞMESİNDE MAÇ OYNAMA ZORUNLULUĞU VAR

Basel'e kiralanacak Yusuf Demir'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 20 yaşındaki futbolcu için belirli bir maç oynama zorunluluğunu da sözleşmeye ekledi.

SKOR KATKISI YOK

Genç futbolcu, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 maçta süre buldu. Yusuf Demir bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

Spor
Fenerbahçe, Rade Krunic'i transfer etmek için Milan ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Rade Krunic'i transfer etmek için Milan ile anlaşma sağladı
Al Hilal, Neymar için PSG ile anlaştı
Al Hilal, Neymar için PSG ile anlaştı
Al Nassr, Anderson Talisca'yı Barcelona'ya Önerdi
Al Nassr, Anderson Talisca'yı Barcelona'ya Önerdi
Fenerbahçe'nin Kaleci Transferinde İlk Hedef Dominik Livakovic
Fenerbahçe'nin Kaleci Transferinde İlk Hedef Dominik Livakovic
Galatasaray, Sergio Ramos ile Temaslarını Sıklaştırdı
Galatasaray, Sergio Ramos ile Temaslarını Sıklaştırdı
40 yaşındaki Umut Bulut TFF 2. Lig ekibine transfer oldu
40 yaşındaki Umut Bulut TFF 2. Lig ekibine transfer oldu
Şenol Güneş'ten TFF'ye zehir zemberek sözler
Şenol Güneş'ten TFF'ye zehir zemberek sözler