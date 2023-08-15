Yusuf Demir, Galatasaray'dan Basel'e Kiralık Gidiyor

Galatasaray'ın geçen sezonun başında 6 milyon euro bonservis karşılığı kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Yusuf Demir, Basel'e kiralık olarak gidiyor. Basel'e kiralanacak Yusuf Demir'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 20 yaşındaki futbolcu için belirli bir maç oynama zorunluluğunu da sözleşmeye ekledi. Genç futbolcu, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 maçta süre buldu. Yusuf Demir bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.