Yusuf Demir, Galatasaray'dan Basel'e Kiralık Gidiyor
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Galatasaray'ın geçen sezonun başında 6 milyon euro bonservis karşılığı kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Yusuf Demir, Basel'e kiralık olarak gidiyor. Basel'e kiralanacak Yusuf Demir'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 20 yaşındaki futbolcu için belirli bir maç oynama zorunluluğunu da sözleşmeye ekledi. Genç futbolcu, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 maçta süre buldu. Yusuf Demir bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.
Yusuf Demir, Galatasaray'dan Basel'e Kiralık Gidiyor
Galatasaray'ın geçen sezonun başında 6 milyon euro bonservis karşılığı kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Yusuf Demir, Basel'e kiralık olarak gidiyor.
SÖZLEŞMESİNDE MAÇ OYNAMA ZORUNLULUĞU VAR
Basel'e kiralanacak Yusuf Demir'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olacak. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 20 yaşındaki futbolcu için belirli bir maç oynama zorunluluğunu da sözleşmeye ekledi.
SKOR KATKISI YOK
Genç futbolcu, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 6 maçta süre buldu. Yusuf Demir bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.
Spor