Yusuf Dikeç, 'Balkanlar'ın Sporcusu' Ödülünde İlk 10'da!

Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Finalde!
Milli atıcı Yusuf Dikeç, Bulgaristan Haber Ajansı'nın düzenlediği 51'incisi gerçekleştirilen 'Balkanlar'ın Sporcusu' ödülü için ilk 10 aday arasında yerini aldı. Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısıyla bu prestijli ödüle aday gösterildi.
Seçim Süreci
Ödülün kazananı, Anadolu Ajansı'nın da aralarında bulunduğu Balkan Haber Ajansları Derneği - Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyeleri tarafından yapılan oylama ile belirlenecek. Dikeç'in ödülü kazanıp kazanmayacağı, Ocak ayının ikinci yarısında Sofya'da düzenlenecek törenle duyurulacak.
Aday Listesindeki İsimler
Finaldeki diğer sporcular ise şöyle:
- Yusuf Dikeç (Türkiye) - Atıcılık
- Novak Djokovic (Sırbistan) - Tenis
- Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol
- Kostas Sloukas (Yunanistan) - Basketbol
- Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) - Atletizm
- Apostolos Christou (Yunanistan) - Yüzme
- David Popovici (Romanya) - Yüzme
- Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter
- Dusan Mandic (Sırbistan) - Su topu
- Barbara Matic (Hırvatistan) - Judo
Balkanlar'ın en iyilerinin ödüllendirileceği bu yarışma, bölgedeki spor camiasının dikkatini çekiyor ve Yusuf Dikeç'in başarısı, Türk sporunu uluslararası platformda daha da görünür kılma potansiyeline sahip.