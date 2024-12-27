Yusuf Dikeç, 'Balkanlar'ın Sporcusu' Ödülünde İlk 10'da!

Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Finalde!

Milli atıcı Yusuf Dikeç, Bulgaristan Haber Ajansı'nın düzenlediği 51'incisi gerçekleştirilen 'Balkanlar'ın Sporcusu' ödülü için ilk 10 aday arasında yerini aldı. Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki başarısıyla bu prestijli ödüle aday gösterildi.

Seçim Süreci

Ödülün kazananı, Anadolu Ajansı'nın da aralarında bulunduğu Balkan Haber Ajansları Derneği - Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) üyeleri tarafından yapılan oylama ile belirlenecek. Dikeç'in ödülü kazanıp kazanmayacağı, Ocak ayının ikinci yarısında Sofya'da düzenlenecek törenle duyurulacak.

Aday Listesindeki İsimler

Finaldeki diğer sporcular ise şöyle:

Yusuf Dikeç (Türkiye) - Atıcılık

(Türkiye) - Atıcılık Novak Djokovic (Sırbistan) - Tenis

(Sırbistan) - Tenis Nikola Jokic (Sırbistan) - Basketbol

(Sırbistan) - Basketbol Kostas Sloukas (Yunanistan) - Basketbol

(Yunanistan) - Basketbol Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) - Atletizm

(Yunanistan) - Atletizm Apostolos Christou (Yunanistan) - Yüzme

(Yunanistan) - Yüzme David Popovici (Romanya) - Yüzme

(Romanya) - Yüzme Karlos Nasar (Bulgaristan) - Halter

(Bulgaristan) - Halter Dusan Mandic (Sırbistan) - Su topu

(Sırbistan) - Su topu Barbara Matic (Hırvatistan) - Judo

Balkanlar'ın en iyilerinin ödüllendirileceği bu yarışma, bölgedeki spor camiasının dikkatini çekiyor ve Yusuf Dikeç'in başarısı, Türk sporunu uluslararası platformda daha da görünür kılma potansiyeline sahip.