Yusuf Dikeç'in Sosyal Medya Başarısı

Yusuf Dikeç'e Sosyal Medyada Yoğun İlgi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, sosyal medya platformu X'te açtığı hesabıyla dikkatleri üzerine çekti. Dikeç, hesabını açtıktan sadece 3 gün sonra 200 bin takipçiye ulaştı.

Tokyo'da İlgi Odağı

Tokio'da kazandığı madalya ve sergilediği performans ile tüm dünyanın ilgisini çeken Dikeç, ilk paylaşımını "Merhaba X" ifadesiyle yaptı. Bu paylaşım, 26 milyon kullanıcı tarafından görüntülendi.

Elon Musk ile Etkileşim

Dikeç, sosyal medya hesabından Elon Musk ile de bir etkileşim sağladı. Milli sporcunun teknik duruşunu "Nice (Güzel)" şeklinde yorumlayan Musk, Dikeç'in hesabını da takibe aldı. Dikeç'in Musk'a gönderdiği mesaj: "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" 36 milyon kez görüntülendi.

İstanbul Beklentisi

Elon Musk, bu mesaj üzerine "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi." şeklinde yanıt verdi. Dikeç'in X hesabındaki her paylaşım, 1 milyonun üzerinde görüntülenme alarak büyük ilgi topladı.