Yusuf Dikeç, Kütahya'da Sporculara Malzeme Dağıtım Törenine Katıldı

Kütahya'da Sporculara Destek Günü

Kütahya'da, "Emek Sizden, Destek Bizden Projesi" kapsamında sporculara malzeme dağıtımı gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dumlupınar Spor Salonu’nda düzenlenen törende, Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanmış milli atıcı Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da yer aldı.

Vali Musa Işın'dan Destek Mesajı

Kütahya Valisi Musa Işın, programda yaptığı konuşmasında, Kütahya'da sporcuların gelişimi için her zaman destek sözü verdi. Işın, "Sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı, sporcularımızı çok seviyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Okullarımızdan gelen talepleri geri çevirmiyoruz," dedi.

Dikeç'in Motivasyon Konuşması

Milli atıcı Yusuf Dikeç, programa katıldığı için mutluluk duyduğunu ifade ederek, madalya sonrası hayatında büyük değişiklikler olmadığını söyledi. "Madalya koleksiyonumda olimpiyat madalyası oldu. Cumhuriyet tarihinin ilk atıcılık madalyasını aldığım için mutluyum. Ama sorumluluğumuz daha da arttı. İçinizden birçok Yusuf Dikeç çıkacaktır ve daha büyük madalyalar kazanacaksınız," şeklinde konuştu.

Gençliğin Geleceği

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, sporla birlikte milli ve manevi değerlere sahip bir gençlik yetiştirme arzusunu dile getirdi. Tören sonrası Dikeç ve Tarhan, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak onlara ilham verdiler.

Malzeme Dağıtımı

Program, sporcu gruplarına malzemelerin dağıtılmasıyla sona erdi.