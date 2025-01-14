Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 2028 Olimpiyatları İçin Hedeflerine Odaklandı

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024'te elde ettikleri madalyaların ardından Los Angeles 2028 için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 11:04
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 2028 Olimpiyatları İçin Hedeflerine Odaklandı

Milli Atıcılar Yeni Hedeflerine Yol Alıyor

Türkiye'ye atıcılık branşında ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, yeni hedefleri için çalışmalarını hızlandırdı. Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan bu milli sporcular, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

Ankara'daki Antrenmanlarına Devam Ediyorlar

Ankara'daki Eryaman TOHM'da sıkı bir şekilde çalışmalarına devam eden Dikeç ve Tarhan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Dikeç, 2024 yılının kendileri için verimli geçtiğini belirterek, "Hayat bir yarışma. Doğduğumuzdan ölünceye kadar mücadele ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Yeni Yılda Yeni Başarılar İçin Çalışacaklar

Dikeç, yeni yılda hedeflerinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "2028'e kadar durmak yok, yola devam edeceğiz," dedi. Sorumluluklarının arttığını belirten milli sporcu, gençlerin onlara örnek almasının motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. "Zaman çok önemli, onu iyi değerlendirsinler," diyerek genç sporculara destek mesajı verdi.

Olimpiyat Madalyası Atıcılığı Popüler Hale Getirdi

Dikeç, kazandıkları madalyanın ardından atıcılığa olan ilginin arttığını da belirterek, antrenörlük kurslarına yapılan başvurulardaki artışa dikkat çekti: "Daha önce 20-30 kişi müracaat ederken şimdi 85 kişi müracaat etti. Bu, atıcılığa ilginin olduğunun bir göstergesi," yorumunu yaptı.

Tarhan: "2028'de Altın Madalya Hedefliyoruz"

Diğer tarafında, Şevval İlayda Tarhan ise 2024 yılını unutulmaz bir sene olarak nitelendirerek, "2028 Olimpiyatları'nda altın madalya almayı hedefliyoruz," dedi. Dikeç'in kariyerini sona erdirmek istemesiyle ilgili şaka yollu, "Ortağım beni bırakmak istiyor gibi görünüyor," ifadelerini kullandı.

Tarhan, "İstemek en başında geliyor. Çok çalışın ve hayallerinizden vazgeçmeyin" tavsiyesinde bulunarak genç sporculara teşvik edici mesajlar verdi.

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