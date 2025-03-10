Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu Oldu!

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde yarışan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen şampiyonada, Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Dikeç ile Tarhan, sıralama müsabakasında ulaştıkları 580 puan ile altın madalya finaline yükselme hakkı kazandılar.

Final mücadelesinde ise Çek sporcular Viktorie Sindlerova ve Pavel Schejbal çiftini 16-14’lük skorla yenerek altın madalyanın sahibi oldular. Bu kategoride bronz madalya ise Sırbistan'dan Zorana Arunovic ve Damir Mikec ikilisinin oldu.

Şevval İlayda, Hırvatistan'daki bu prestijli organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde de Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı.

Öte yandan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan bu ikili, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırmanın gururunu yaşadı.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya elde etti.

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya elde etti.