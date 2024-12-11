DOLAR
34,86 0%
EURO
36,68 0,1%
ALTIN
3.023,75 -0,26%
BITCOIN
3.444.326,02 -2,5%

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Başarısı Antrenörlük Kurslarına Talebi Artırdı

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın olimpiyat başarısı, antrenörlük kurslarına büyük ilgi uyandırdı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:26
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Başarısı Antrenörlük Kurslarına Talebi Artırdı

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Başarısı Antrenörlük Kurslarına Talebi Artırdı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, atıcılık alanında antrenörlük kurslarına katılımı artırdı. Türkiye Atıcılık Federasyonu, 9 Aralık'ta Mersin'in Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde "Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu" açtı.

Kurs süreci ve katılımı

Kursta eğitim alan katılımcılar, çeşitli eğitim programlarından geçerek antrenörlük belgesine sahip olma fırsatı yakalayacak. Havalı ve Ateşli Silahlar 3. Kademe Antrenörü Kemal Erkahya, önceki kurslara yalnızca 25-30 kişinin başvurduğunu belirtirken, Dikeç ve Tarhan'ın başarılarının ardından katılımda gözle görülür bir artış yaşandığını ifade etti.

Erkahya, "Olimpiyatlardaki başarımızın ardından sporcularda yoğun ilgi bekliyorduk. Antrenörlerden de bu ilgiyi görmemiz gurur verici. İki kurs açtık; bir kurs için kontenjan normalde dolmuyordu, ancak şu an bir kurs kontenjanı bile yetmiyor," dedi.

Kursiyerlerden gelen yorumlar

Kursiyerlerden Aysel Uğural, voleybol antrenörü olarak bu kursa katıldığını belirtirken, "Kendimize milli sporcularımızı öncelik aldık. İyi bir sporcu yetiştirmek bir antrenörün görevi," ifadelerini kullandı. Diğer kursiyerlerden Ayşe Başak Bingül, atıcılıkta sporcu yetiştirme hayalinin olduğunu, Merve Yüz ise bu branşla üniversitede tanışmasının kendisini kursa yönlendirdiğini söyledi.

Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu, 14 Aralık'ta sona erecek. Dikeç ve Tarhan'ın uluslararası başarıları, Türkiye'de atıcılığa olan ilgiyi artırmaya devam ediyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval...

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın başarısı atıcılıktaki antrenörlük kurslarına katılımı artırdı. Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde 9 Aralık'ta "Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu" açıldı. Kursta eğitim alan katılımcılar çeşitli eğitimlerden geçerek antrenör olmaya hak kazanıyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval...

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın başarısı atıcılıktaki antrenörlük kurslarına katılımı artırdı. Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde 9 Aralık'ta "Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu" açıldı. Kursta eğitim alan katılımcılar çeşitli eğitimlerden geçerek antrenör olmaya hak kazanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Sarajevo'yu 6-1 Geçerek Son 32 Tura Yükseldi
2
Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!
3
Galatasaray'ın Malmö Maçı Kadrosu Açıklandı
4
ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Pelin Derya Bilgiç'i Transfer Etti
5
TFF'den MHK'ye UEFA Standartlarında Yapılanma
6
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Başarısı Antrenörlük Kurslarına Talebi Artırdı
7
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA ve Bakan Bak ile İstanbul'da Bir Araya Geldi

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!