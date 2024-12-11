Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Başarısı Antrenörlük Kurslarına Talebi Artırdı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandıran milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, atıcılık alanında antrenörlük kurslarına katılımı artırdı. Türkiye Atıcılık Federasyonu, 9 Aralık'ta Mersin'in Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde "Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu" açtı.

Kurs süreci ve katılımı

Kursta eğitim alan katılımcılar, çeşitli eğitim programlarından geçerek antrenörlük belgesine sahip olma fırsatı yakalayacak. Havalı ve Ateşli Silahlar 3. Kademe Antrenörü Kemal Erkahya, önceki kurslara yalnızca 25-30 kişinin başvurduğunu belirtirken, Dikeç ve Tarhan'ın başarılarının ardından katılımda gözle görülür bir artış yaşandığını ifade etti.

Erkahya, "Olimpiyatlardaki başarımızın ardından sporcularda yoğun ilgi bekliyorduk. Antrenörlerden de bu ilgiyi görmemiz gurur verici. İki kurs açtık; bir kurs için kontenjan normalde dolmuyordu, ancak şu an bir kurs kontenjanı bile yetmiyor," dedi.

Kursiyerlerden gelen yorumlar

Kursiyerlerden Aysel Uğural, voleybol antrenörü olarak bu kursa katıldığını belirtirken, "Kendimize milli sporcularımızı öncelik aldık. İyi bir sporcu yetiştirmek bir antrenörün görevi," ifadelerini kullandı. Diğer kursiyerlerden Ayşe Başak Bingül, atıcılıkta sporcu yetiştirme hayalinin olduğunu, Merve Yüz ise bu branşla üniversitede tanışmasının kendisini kursa yönlendirdiğini söyledi.

Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu, 14 Aralık'ta sona erecek. Dikeç ve Tarhan'ın uluslararası başarıları, Türkiye'de atıcılığa olan ilgiyi artırmaya devam ediyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın başarısı atıcılıktaki antrenörlük kurslarına katılımı artırdı. Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde 9 Aralık'ta "Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu" açıldı. Kursta eğitim alan katılımcılar çeşitli eğitimlerden geçerek antrenör olmaya hak kazanıyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'ın başarısı atıcılıktaki antrenörlük kurslarına katılımı artırdı. Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin'in Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde 9 Aralık'ta "Atıcılık Yardımcı Antrenörlük Kursu" açıldı. Kursta eğitim alan katılımcılar çeşitli eğitimlerden geçerek antrenör olmaya hak kazanıyor.