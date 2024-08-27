Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Yeni Tesisinde Genç Atıcılarla Buluştu

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Genç Atıcılara İlham Verdi

Mersin'de, olimpiyat ikincisi olarak dönen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, isimlerinin verildiği atletizm tesisinde genç sporcularla buluştu.

Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler Kupası

Atıcılar, Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası etkinliğinde yer aldı. Etkinlik, Erdemli ilçesindeki Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Gençlere Motive Olmak

Dikeç, gençlerle buluşmanın kendisine mutluluk verdiğini ve onlara idol olmanın önemli olduğunu belirtti. "Gençlerimize güveniyor, başarıları daha üst seviyelere çıkaracaklarına inanıyorum. Bizleri aralarında görmeleri onları motive ediyor," dedi.

Federasyon Başkanı'ndan İyimser Açıklamalar

Etkinlikte, Federasyon Başkanı Gürsel Çolakoğlu da yer aldı. Çolakoğlu, 455 sporcuyla yapılan etkinlikte 5 sporcunun Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini açıkladı.

Dikeç, "Ülkeye hizmet etmenin yolları çok çeşitli; yeter ki gönlünüzde ülke sevgisi olsun," diyerek gençlere çağrıda bulundu.

Şevval İlayda Tarhan da tesisin açılması sebebiyle duyduğu mutluluğu ifade etti. Yarışma ise 1 Eylül'de sona erecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Mersin'de isimlerinin verildiği tesiste atıcılık sporcularıyla buluştu.