Yusuf Eren Yıldırım: Yenilmez Kick Boksçu Nakavt Oranı Yüzde 89!

Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki kick boksçu Yusuf Eren Yıldırım, Türkiye'de "yenilmez" olarak ilerlediğini ve nakavt oranının %89 olduğunu açıkladı. Yıldırım, 12-21 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası öncesi hazırlıklarını ağabeyi Eyüphan Yıldırım ile sürdürüyor.

Branşında 9 yıldır disiplinle çalışan Yusuf Eren, Avrupa ikinciliği, dünya üçüncülüğü kazandığını ve 2023-2025 yılları arasında düzenlenen 6 Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 6 altın madalya sahibi olduğunu belirtti.

Kick boksun hayatının bir parçası haline geldiğini vurgulayan Yıldırım, branşında dünya markası olmayı hedefliyor. Elazığ ve çevresindeki turnuvalarda yaklaşık 22 şampiyonluğu bulunan Yusuf, Türkiye şampiyonalarında hiçbir yenilgi yaşamadığını ifade etti.

"Türkiye'de katıldığım bütün turnuvalardan şampiyon ayrıldım," diyen Yıldırım, Avrupa ve dünya sahnesindeki hedeflerini de açıkladı. 2023 yılında katıldığı Avrupa şampiyonasında ikinci olduğunu ve bu başarının kendisini hırslandırdığını dile getirdi.

Milli takıma başarıları ile geri dönen Yusuf Eren, "İtalya'da şampiyon olacağım. Türkiye'de yenilmez olarak ilerliyorum. Katıldığım tüm müsabakalarda %89'luk bir nakavt oranıyla mücadele ediyorum. Bu spor benim için bir yaşam biçimi," ifadelerini kullandı. Ayrıca, dünya genelinde bir numara olma hedefiyle kendini sürekli geliştirdiğinin altını çizdi.

Milli sporcunun antrenmanlarını takip eden ağabeyi Eyüphan Yıldırım, kardeşinin her müsabakada en iyi şekilde ülkesini temsil ettiğini vurguladı. "Yusuf, antrenmanlara profesyonel mentalite ile hazırlanıyor. Ringde durdurulamayan bir dövüş stili var. Genellikle maçları nakavtla bitiyor, ona 'nakavt makinesi' diyoruz. Avrupa şampiyonluğu için İtalya'ya gideceğiz ve Yusuf'un orada da şampiyon olacağından hiç şüphemiz yok," dedi.

Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki kick boksçu Yusuf Eren Yıldırım, branşında Türkiye'de "yenilmez" ilerledğini nakavt oranının yüzde 89 olduğunu söyledi.

Elazığ'da yaşayan 18 yaşındaki kick boksçu Yusuf Eren Yıldırım, branşında Türkiye'de "yenilmez" ilerledğini nakavt oranının yüzde 89 olduğunu söyledi.