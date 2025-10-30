Yusuf Fehmi Genç 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu oldu

Yusuf Fehmi Genç, Durres'te düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda silkmede ve toplamda altın, koparmada gümüş madalya kazandı.

Durres | Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda madalya başarısı

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonanın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Genç, koparmada 150 kg ile gümüş, silkmede 190 kg ile altın madalya kazanırken, toplamda 340 kg ile 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre sporcunun performansı, takım adına da değerli bir katkı sağladı.

Daha önce Nisan ayında Moldova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise Yusuf Fehmi, koparmada 154 kg ile gümüş, silkmede 194 kg ile Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanmış ve toplamda 348 kg ile Avrupa rekorunu egale ederek büyükler Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

Bu sonuçlarla birlikte Türkiye'nin organizasyondaki toplam madalya sayısı 24'e yükseldi.

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda silkmede altın, koparmada gümüş ve toplamda da altın madalya kazanarak 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu.

