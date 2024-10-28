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Yusuf Fehmi Genç Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 21:23
Yusuf Fehmi Genç Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 Altın Madalya Kazandı

Yusuf Fehmi Genç'ten Avrupa'da Tarihi Başarı

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, etkileyici bir performans sergileyerek 3 altın madalya kazandı.

Şampiyonanın Detayları

Raszyn Centrum Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın akşam seansında, 23 yaş altı erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Yusuf Fehmi Genç, güçlü kaldırışlarıyla öne çıktı.

Başarıları

Yusuf Fehmi, koparma kategorisinde 144 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarıyla birlikte, Azerbaijani Tehram Mammadov’un 133 kiloluk kaldırışına göre 11 kilo fark oluşturdu.

Ayrıca, silmede 176 kilo ve toplamda 320 kilo kaldırarak, 2 altın madalya daha kazanarak Avrupa şampiyonu olma unvanını elde etti.

Madalya Tablosu

Şampiyona boyunca milli sporcular, toplamda 13 altın, 10 gümüş ve 6 bronz madalya ile Türkiye'ye 29 madalya kazandırarak büyük bir başarıya imza attı.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf...

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, 3 altın madalya kazandı.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf...

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Yusuf Fehmi Genç, 3 altın madalya kazandı.

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