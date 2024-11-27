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Yusuf Şeref Güven, İki Yılda Ampute Milli Takım Formasını Giydi

Kocaeli'nde doğuştan engelli Yusuf Şeref Güven, 2 yıl içinde ampute futbolda milli takıma seçilerek hayalini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:28
Yusuf Şeref Güven, İki Yılda Ampute Milli Takım Formasını Giydi

Kocaeli'nin Gururu: Ampute Futbolcu Yusuf Şeref Güven

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Yusuf Şeref Güven, doğuştan engelli olmasına rağmen ampute futbolda gösterdiği olağanüstü performansla milli takım

Ampute Futbolla Tanışması

Yusuf, Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncusu Mustafa Türk aracılığıyla 2 yıl önce ampute futbola başlamaya karar verdi. Orta saha oyuncusu olarak takımda yer alan Yusuf, sıkı çalışma temposuyla gösterdiği başarıyla Balkan Şampiyonası'nda A Milli Takım kadrosuna seçildi.

Büyük Başarı: Balkan Şampiyonu

Yusuf, 15-18 Ekim tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen şampiyona finalinde Kosova'yı 12-0 yenerek Balkan şampiyonluğunu kazanan milli takımda yer aldı. Ay-yıldızlı formayı giymenin mutluluğunu yaşayan Yusuf, bu hayalini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyor.

Hayallerini Gerçekleştiren Genç Sporcu

Milli futbolcu Yusuf Şeref Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı bölgede ampute futbol takımı olduğundan haberdar olmadığını belirtti. Küçüklüğünden beri sporla ilgilendiğini vurgulayan Yusuf, "Ampute futboluna başlamadan önce sporcu olmak en büyük hayalimdi. İnternette sürekli sporcuları araştırıyordum. Ampute Milli Takım'a seçilmek, herkese nasip olan bir şey değil. Şu an en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdim. İnşallah orada durmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.

Öz Güvenin Artışı ve Hayata Bakış Açısı

Başarılarıyla öz güveninin arttığını ifade eden Yusuf, "Bir şeyi başardığınızda gelen öz güvenle bütün hayatınız değişiyor. Ampute bana böyle bir etki yaptı. Öz güven kazandırdı," dedi. Engellilik kavramının olumsuz etkilerinden uzak durmak gerektiğini vurgulayan Yusuf, yaşadığı sürecin hayatına olumlu katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Milli Takım Hedefinin Gerçekleşmesi

Ampute futbola başladıktan 2 ay sonra genç milli takım kampına katıldığını söyleyen Yusuf, "O zaman milli formanın hayalini kurdum. Hiçbir zaman milli takıma seçileceğimi düşünmemiştim," diyerek, hayalinin gerçekleşmesinin verdiği mutluluğu paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan doğuştan engelli 18 yaşındaki Yusuf Şeref Güven, ampute...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan doğuştan engelli 18 yaşındaki Yusuf Şeref Güven, ampute futbolda kısa sürede gösterdiği performansla milli takım kadrosunda yer almayı başardı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan doğuştan engelli 18 yaşındaki Yusuf Şeref Güven, ampute...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan doğuştan engelli 18 yaşındaki Yusuf Şeref Güven, ampute futbolda kısa sürede gösterdiği performansla milli takım kadrosunda yer almayı başardı.

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